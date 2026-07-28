Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla de Kyushu, al sur de Japón. El fenómeno sísmico se registró a las 16:27 (hora local) y alcanzó el nivel 7 en la escala Shindo, la máxima intensidad considerada por el sistema de medición del país. Tras el movimiento telúrico, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) activó una alerta de tsunami ante la posibilidad de que el desplazamiento del fondo marino generara olas de hasta un metro de altura en la bahía de Ariake, por lo que las autoridades solicitaron a los habitantes evacuarse de las zonas costeras y mantenerse alejados de la orilla.

En tierra firme, los efectos del movimiento provocaron el colapso de estructuras, incendios y la atención de emergencias por personas atrapadas bajo los escombros. El balance preliminar de las autoridades reporta al menos 50 personas heridas, además de interrupciones generalizadas en los servicios básicos. Alrededor de 40.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico en la región afectada, mientras que los operadores de transporte determinaron la suspensión preventiva del servicio ferroviario, incluyendo las líneas del tren bala, para realizar revisiones de seguridad en las vías.

La cobertura de las alertas de emergencia se extendió a otras seis prefecturas del sur del país —Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita y Miyazaki— ante la eventualidad de réplicas y alteraciones adicionales en el nivel del mar. Por su parte, la Autoridad de Regulación Nuclear de Japón realizó las inspecciones correspondientes en las plantas atómicas de la región y confirmó que no se registraron anomalías ni variaciones en los niveles de seguridad de las instalaciones nucleares.