Terremotos en Venezuela: elevan a 2.954 la cifra de víctimas fatales y las personas heridas son más de 16.500

En medio del duelo nacional declarado a comienzos de semana, las autoridades venezolanas informaron que la cifra de fallecidos por los devastadores terremotos que afectaron al país ascendió a 2.954 personas, mientras que los heridos ya suman 16.592. El nuevo balance oficial refleja la magnitud de una de las peores catástrofes naturales registradas en Venezuela en las últimas décadas.

Durante una conferencia de prensa realizada en Caracas y transmitida por la televisión estatal, la presidenta interina Delcy Rodríguez confirmó que miles de equipos de emergencia continúan desplegados en las zonas afectadas para asistir a la población y localizar posibles sobrevivientes entre los escombros.

Rodríguez precisó además que al menos 16.000 personas perdieron sus viviendas como consecuencia de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon al país el pasado 24 de junio.

Más de 800 edificios colapsaron en distintas ciudades

El impacto de los terremotos provocó daños estructurales masivos en varias localidades venezolanas. Según el reporte oficial, más de 800 edificios se derrumbaron total o parcialmente.

Entre los casos más graves se encuentran:

180 edificios colapsados en La Guaira.

5 edificios destruidos en Caracas.

3 edificios derrumbados en Chacao.

1 edificio afectado en Tucacas.

Las autoridades continúan evaluando la estabilidad de numerosas construcciones que presentan daños severos y podrían representar un riesgo para los habitantes.

Un operativo con 19.000 efectivos y ayuda internacional

La mandataria venezolana indicó que cerca de 19.000 funcionarios civiles y militares participan de las tareas de asistencia, rescate y reconstrucción, en coordinación con organismos públicos, empresas privadas y equipos enviados por distintos países. Rodríguez destacó además que el gobierno logró rescatar con vida a 6.462 personas desde el inicio de la emergencia, aunque advirtió que las operaciones siguen activas en varias zonas críticas.

"No hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate; donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate, no vamos a descansar", afirmó Rodríguez.