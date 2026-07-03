El Cristo Redentor, uno de los monumentos más reconocidos del mundo, se iluminó con los colores de la bandera de Venezuela en homenaje a las víctimas de los terremotos que golpearon al país el pasado 24 de junio. La intervención, realizada en Río de Janeiro, tuvo como objetivo expresar solidaridad con las comunidades afectadas y promover una campaña de asistencia humanitaria.

Durante la noche del jueves, la imagen de la bandera venezolana fue proyectada sobre la emblemática estatua ubicada en el cerro del Corcovado, cubriendo el monumento con los colores amarillo, azul y rojo. La proyección estuvo acompañada por el mensaje "SOS Venezuela. Solidaridad sin fronteras. Done ahora", con el propósito de incentivar las donaciones para las familias damnificadas.

La proyección incluyó el mensaje "SOS Venezuela. Solidaridad sin fronteras. Done ahora", para promover una campaña de ayuda humanitaria.

La iniciativa fue impulsada por la Iglesia Católica en Brasil, con el respaldo de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB) y la Fundación Cáritas. Ambas instituciones informaron que los fondos recaudados serán destinados a la compra de agua potable, alimentos, medicamentos y otros insumos esenciales para atender la emergencia.

Además de la asistencia inmediata, las organizaciones señalaron que parte de los recursos permitirá financiar proyectos comunitarios orientados a la reconstrucción de viviendas, la recuperación de las comunidades afectadas y el fortalecimiento de las condiciones de vida de quienes perdieron todo tras los sismos.

El emblemático monumento de Río de Janeiro se convirtió en un símbolo de solidaridad y esperanza para el pueblo venezolano tras la tragedia.

El homenaje también buscó transmitir un mensaje de esperanza en medio de la tragedia. La imagen del Cristo Redentor iluminado con la bandera venezolana simbolizó el acompañamiento del pueblo brasileño y de la comunidad internacional a las víctimas, mientras continúan las tareas de asistencia y reconstrucción en las zonas más afectadas.