Al menos 16 mineros fueron hallados sin vida y otros 10 permanecen desaparecidos bajo tierra tras la inundación de una mina en la provincia indonesia de Java Occidental, ubicada en una zona montañosa al sur de la capital, Yakarta. Según informó el portavoz de la Policía provincial, Kombes Pol Hendra Rochmawan, las brigadas lograron recuperar 16 cuerpos en total, en tanto que el reporte previo de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS) consignaba 13 víctimas evacuadas a la superficie y seis ya identificadas por los peritos forenses.

El desastre se desencadenó el lunes pasado a raíz de intensas precipitaciones que provocaron el desborde del río Ciseureuh y el ingreso masivo de agua hacia los socavones subterráneos. Si bien once trabajadores lograron escapar a tiempo de un sector de la excavación antes de que el torrente anegara la galería, decenas de operarios quedaron atrapados en el interior del yacimiento.

Desde la madrugada del miércoles, los socorristas trabajan ininterrumpidamente bombeando agua desde el interior del pozo, situado a unos 100 metros de profundidad, para abrir paso hacia las galerías inferiores. Las autoridades indicaron que las tareas de búsqueda y salvamento avanzan bajo estrictos protocolos de seguridad debido a la complejidad del terreno, marcada por los accesos estrechos, las superficies resbaladizas, la escasa visibilidad y el elevado nivel del agua acumulada.