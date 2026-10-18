Tragedia durante una misa: una cruz cayó sobre un sacerdote y murió frente a los fieles

Una celebración religiosa terminó en tragedia en Guayaquil, Ecuador. El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió luego de ser golpeado por una cruz de madera que se desprendió de la pared mientras oficiaba una misa en la iglesia Perpetuo Socorro.

El hecho ocurrió el sábado y quedó registrado en video debido a que la ceremonia era transmitida en directo por Internet.

Las imágenes muestran al sacerdote frente al altar cuando, de manera repentina, la estructura con la figura de Jesucristo se desprende y cae sobre él. Inmediatamente, varios de los presentes corrieron para intentar asistirlo.

“¡Padre, padre... llamen a una ambulancia!”, se escucha decir a una mujer mientras los fieles buscaban auxiliar al religioso.

La Arquidiócesis confirmó su muerte

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó posteriormente el fallecimiento de Sánchez Molinari, integrante de la Congregación del Santísimo Redentor.

“Ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, expresó la institución en el comunicado en el que informó la muerte y acompañó a familiares, amigos y miembros de la comunidad redentorista.

Hasta el momento no se precisó si el sacerdote falleció en la iglesia o luego de recibir asistencia médica.

Tampoco se informaron oficialmente las razones por las que se desprendió la cruz ni se conocieron detalles sobre el estado de la estructura o el mecanismo utilizado para sujetarla a la pared.

Quién era Patricio Sánchez Molinari

Sánchez Molinari era párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Guayaquil y pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, comunidad religiosa fundada por san Alfonso María de Ligorio en 1732.

La tragedia ocurrió frente a los fieles que participaban de la Eucaristía y quedó registrada por la transmisión de la propia ceremonia, que se interrumpió tras el impacto y los desesperados pedidos de ayuda.