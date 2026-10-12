Neuquén fue escenario de cuatro presentaciones del libro La verdad los hará libres, una obra que busca profundizar el conocimiento histórico sobre el papel de la Iglesia católica durante la última dictadura militar argentina. Las actividades se realizaron los días 8 y 9 de octubre, con la participación del doctor Ricardo Albelda, secretario académico de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina (UCA), y del presbítero doctor Fabricio Forcat.

Los encuentros reunieron a representantes del ámbito académico, referentes de derechos humanos, integrantes de la comunidad religiosa y estudiantes. A través de distintas perspectivas —la teología, la historia, los derechos humanos y la fe—, las presentaciones propusieron reflexionar sobre documentos históricos, responsabilidades institucionales y el valor de la memoria para la construcción democrática.

La primera presentación se realizó en la sede Neuquén de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), ante más de un centenar de estudiantes, docentes y vecinos. Con la participación del profesor Mateo Francisco Sepúlveda y del abogado Fernando Gómez, de la Pastoral Social diocesana, el encuentro puso el acento en la perspectiva teológica de la investigación.

Luego, en el Salón Azul de la Biblioteca de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la obra fue analizada desde una mirada histórica. La actividad contó con la participación de la doctora en Historia María Cecilia Azconegui y del licenciado en Teología Hernán Ingelmo, autor del libro Vida con sabor a Evangelio, dedicado a los manuscritos de Jaime de Nevares.

El viernes, en el campus de la Universidad de Flores, el debate se centró en los derechos humanos y su relevancia en la región. Participaron el abogado Bruno Vadala, querellante de la Asamblea por los Derechos Humanos en los juicios por delitos de lesa humanidad de Neuquén, y la militante social Sara Mansilla.

La última actividad se desarrolló en la Catedral de Neuquén, con una celebración eucarística y una presentación posterior del libro. El templo tiene un significado especial para la memoria local: durante la noche del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 mantuvo sus puertas abiertas y allí descansan los restos del obispo Jaime de Nevares.

Foto 3. Presentación en el Salón Azul de la Biblioteca de la Universidad Nacional del Comahue.

Una investigación basada en documentos reservados

La verdad los hará libres reúne el trabajo de 42 autores que investigaron documentación reservada vinculada con la actuación de la Iglesia durante la última dictadura. Según se explicó durante las presentaciones, los documentos fueron puestos a disposición antes de los plazos habituales por decisión impulsada durante el pontificado del papa Francisco, en respuesta a la demanda de la sociedad argentina por conocer ese período de su historia.

En el prefacio, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) plantea que la obra puede abrir una nueva etapa en la conciencia histórica de la Iglesia y contribuir al encuentro entre los argentinos.

El propósito, según expresa el texto, es “buscar la verdad histórica en cuanto sea posible, de conformidad con el rigor del método histórico, evitando los relatos parciales y apologías ideológicas”.

La publicación también aborda el reconocimiento de responsabilidades institucionales. En el mismo prefacio, la Conferencia Episcopal expresa un pedido de perdón por decisiones, acciones y omisiones de la institución durante aquellos años, y reconoce que no estuvo a la altura de las circunstancias en distintos momentos.

La propuesta no se limita a reconstruir hechos del pasado: plantea que el conocimiento de la verdad histórica es una condición para promover la justicia, fortalecer la democracia y avanzar hacia una convivencia basada en la fraternidad.

El obispo Jaime de Nevares.

La verdad los hará libres reúne el trabajo de 42 autores que investigaron documentación reservada vinculada con la actuación de la Iglesia durante la última dictadura. Según se explicó durante las presentaciones, los documentos fueron puestos a disposición antes de los plazos habituales por decisión impulsada durante el pontificado del papa Francisco, en respuesta a la demanda de la sociedad argentina por conocer ese período de su historia.

Jaime de Nevares, una figura central de la memoria neuquina

Uno de los ejes más significativos de las presentaciones fue la figura de Jaime Francisco de Nevares, obispo de Neuquén y referente de la defensa de los derechos humanos durante la dictadura. La recuperación de los documentos históricos invita a revisar las críticas y descalificaciones que recibió por su compromiso con las personas perseguidas y las víctimas de la represión. En ese contexto, su trayectoria fue presentada como un ejemplo de compromiso evangélico y de defensa de la dignidad humana frente a la injusticia.

"Nos hace pensar en cuántas de las cosas que él vivía, muchas veces en soledad, como testimonian ahora estos textos, y tantas cosas que decía fueron deslegitimadas, cuando se lo acusaba de 'obispo marxista' u 'obispo rojo' para querer etiquetar con falasias la realidad de muerte e injusticia que se estaba viviendo", señalaron.

La memoria de De Nevares también permitió vincular la investigación histórica con los desafíos actuales. La reflexión propuesta durante los encuentros destacó que recordar no implica únicamente reconstruir lo sucedido, sino sostener el compromiso con la justicia y los derechos humanos en el presente.

La memoria de De Nevares también permitió vincular la investigación histórica con los desafíos actuales. La reflexión propuesta durante los encuentros destacó que recordar no implica únicamente reconstruir lo sucedido, sino sostener el compromiso con la justicia y los derechos humanos en el presente.

Memoria, esperanza y reconocimiento de responsabilidades

Las reflexiones teológicas que acompañaron las presentaciones se organizaron en torno a tres dimensiones: la memoria de quienes defendieron la justicia en tiempos difíciles, la esperanza como motor del compromiso cotidiano y la necesidad de que la Iglesia reconozca sus errores y responsabilidades. Desde esa perspectiva, la investigación documental fue planteada como una oportunidad para revisar la historia institucional, reconocer el sufrimiento de las víctimas y fortalecer una Iglesia comprometida con los sectores más vulnerables.

La idea de una memoria que ayude a transformar el presente atravesó las distintas actividades. El reconocimiento de los hechos, incluso cuando resulta doloroso, fue presentado como un paso necesario para reconstruir vínculos y reafirmar el compromiso con la verdad.

Durante las jornadas también se recuperó una imagen del sacerdote Orlando Yorio, quien permaneció detenido y desaparecido durante cinco meses en 1976 y fue sometido a torturas. Su comparación de la teología con una ronda de mate sirvió para cerrar las reflexiones: una experiencia compartida que toma fuerza en el corazón del pueblo y se convierte en impulso para anunciar la vida y acompañar a quienes más lo necesitan.