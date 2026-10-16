Al menos cuatro personas murieron —incluidos tres niños de entre 5 y 11 años y un profesor— tras un violento tiroteo registrado en la Escuela Primaria Silver Rail, situada en la ciudad de Bend, en el estado de Oregón, Estados Unidos. Según informaron las autoridades policiales locales, el atacante fue identificado como un joven de 16 años residente de la zona, quien forzó el ingreso al edificio educativo disparando contra las puertas bloqueadas de acceso y abrió fuego indiscriminadamente en plena jornada escolar, desatando escenas de pánico entre los alumnos y docentes.

De acuerdo con el parte oficial brindado por el jefe de la policía de Bend, Mike Krantz, el agresor fue abatido dentro de las instalaciones por un transeúnte armado que lo persiguió y neutralizó de manera providencial para evitar una masacre mayor. El violento episodio dejó además un saldo de al menos dos heridos graves —un estudiante de 7 años y un docente de 54 años—, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital local de St. Charles Bend, donde permanecen internados en estado crítico bajo rigurosa atención médica.

La masacre conmocionó a la comunidad del noroeste estadounidense y reabrió con crudeza el debate nacional sobre el control de armas y la seguridad en los establecimientos educativos. La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, lamentó públicamente el trágico saldo y reconoció la intervención del ciudadano que detuvo al tirador, mientras que el distrito escolar suspendió todas las actividades académicas. En paralelo, equipos federales del FBI se sumaron a la investigación para esclarecer las motivaciones del adolescente y determinar las circunstancias exactas del acceso al arma utilizada en el ataque.