La situación de Maximiliano Andrés Iraira sigue siendo extremadamente delicada. A varios días del ataque, el hombre continúa bajo cuidados intensivos y necesita asistencia respiratoria mecánica, mientras los profesionales siguen de cerca su casi nula respuesta neurológica. Por ahora, el cuadro permanece estable dentro de la gravedad, pero no hay señales que permitan modificar el pronóstico reservado. El hombre fue baleado durante una sucesión de ataques a tiros en los que mataron a Mauricio Sebastián Molinez.

Según informaron desde el Hospital Francisco López Lima, el paciente es monitoreado de manera permanente por el equipo médico. La baja respuesta neurológica continúa siendo uno de los principales puntos de preocupación y, hasta el momento, no se produjeron cambios clínicos que permitan hablar de una evolución favorable.

Además, los médicos ya analizan los pasos que podrían seguir si la situación se mantiene sin modificaciones. Entre las posibilidades aparece una traqueotomía, aunque todavía no existe una decisión tomada. La intervención podría comenzar a ser evaluada durante la próxima semana si Iraira continúa sin presentar cambios significativos en su estado.

El cuadro de Iraira es consecuencia del disparo que recibió durante una noche que terminó convertida en una verdadera cadena de ataques armados en distintos sectores de la zona norte de Roca.

El hombre fue encontrado gravemente herido en inmediaciones de Don Bosco y Colón y trasladado de urgencia al hospital, donde permanece desde entonces.

Aquella misma noche, un par de horas antes, la violencia también terminó con la vida de Mauricio Sebastián Molinez, de 19 años, quien recibió un disparo en otro de los episodios registrados en el sector de Rivadavia al 4300.

Molinez fue trasladado al Hospital Francisco López Lima, pero murió como consecuencia de las heridas.

Mientras Iraira continúa peleando por su vida en una cama de terapia intensiva, la investigación por el homicidio de Molinez avanzó y la Fiscalía formuló cargos contra un adolescente de 16 años. La acusación se apoyó en distintos elementos reunidos durante las primeras horas de investigación, entre ellos la autopsia, pericias sobre un proyectil, informes de Criminalística y el trabajo de la Brigada de Investigaciones.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el adolescente circulado en una motocicleta junto con otro hombre y ambos dispararon contra la vivienda donde se encontraba Molinez. Durante los allanamientos realizados posteriormente se secuestró una moto y otros elementos considerados de interés para la causa.

Sin embargo, mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió durante aquella violenta noche y quiénes participaron de cada uno de los ataques, el caso de Iraira mantiene una preocupación distinta y mucho más urgente: su estado de salud.

Por ahora, el hombre de 29 años continúa internado, conectado a un respirador y con una respuesta neurológica baja.



