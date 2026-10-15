Al menos 28 personas fallecieron —entre ellas 27 niños de nivel primario y un docente— tras el desplome del techo de una escuela en la ciudad de Peshawar, ubicada en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste de Pakistán. El siniestro se produjo de manera repentina cuando la estructura superior cedió por completo sobre un aula que se encontraba repleta de estudiantes en plena jornada de clases. El derrumbe sepultó a decenas de personas y activó de inmediato un amplio operativo de emergencia coordinado por más de 60 brigadistas y 16 unidades de ambulancia, quienes trabajaron intensamente entre los escombros para rescatar a las víctimas ante la consternación de padres y vecinos.

De acuerdo con los últimos reportes médicos brindados por las autoridades del hospital Lady Reading de Peshawar, el accidente dejó además a más de 30 personas con heridas de diversa consideración, incluyendo a seis estudiantes que permanecen internados en estado crítico y con pronóstico reservado debido a severos traumatismos. Las brigadas de socorro concluyeron las tareas de remoción de materiales pesados tras verificar la totalidad de la nómina escolar, mientras los centros médicos de la región mantienen un despliegue de guardia intensiva para contener a las familias afectadas y estabilizar a los heridos que requirieron intervenciones quirúrgicas de urgencia.

El letal episodio puso nuevamente en evidencia el grave deterioro de la infraestructura pública en el país asiático, marcado por deficiencias constructivas, la utilización de insumos de baja calidad y la falta de fiscalización estatal periódica en inmuebles antiguos. La tragedia de Peshawar se suma a una seguidilla de siniestros similares registrados recientemente en Pakistán, como el colapso de un colegio en Lahore en junio pasado que provocó la muerte de diez menores y el trágico derrumbe de un edificio residencial de cinco niveles en Karachi el año pasado, hechos que reavivaron las demandas de la ciudadanía y organismos civiles por inspecciones estructurales obligatorias a nivel nacional.