Aerolíneas Argentinas inició una operación humanitaria con el despegue de un vuelo que transportó a 75 brigadistas junto con equipamiento destinado a la asistencia en la zona afectada de Venezuela.

25 toneladas de equipos y materiales

Un segundo avión carguero partió con insumos y material específico para el despliegue de las tareas de rescate y ayuda en territorio venezolano, completando así la misión coordinada.

Aerolíneas Argentinas envía brigadistas y equipo para asistencia en Venezuela

Para esta iniciativa, la compañía aérea destinó recursos técnicos y logísticos especialmente preparados para el traslado de personal capacitado y carga sensible, adaptándose a los requerimientos establecidos por la emergencia.

En total, Aerolíneas Argentinas movilizó 25 toneladas de equipos y materiales de rescate y emergencia, poniendo a disposición su capacidad operativa para colaborar con las acciones humanitarias en Venezuela.