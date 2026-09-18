El inicio del operativo para trasladar a la población migrante desde los asentamientos precarios de las playas de El Trampolín y Benítez hacia el nuevo campamento habilitado en el Puerto de Ceuta generó momentos de tensión y choques con las fuerzas de seguridad. El despliegue, integrado por más de 240 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, comenzó a primera hora de la mañana tras la autorización de la Audiencia Nacional, que rechazó un recurso del Sindicato Unificado de Policía para frenar la puesta en funcionamiento del recinto por dudas sobre su cercanía con infraestructuras estratégicas.

La limitada capacidad del centro de acogida, que dispone de unas 1.700 plazas frente a los más de 4.000 migrantes concentrados en la franja costera y una estimación de 13.000 personas en situación irregular en la ciudad autónoma, detonó episodios de pánico por el temor a quedar fuera del recinto. Durante el trayecto hacia el Muelle de Poniente, varios grupos intentaron sobrepasar los cordones de contención y avanzaron a la carrera. Las unidades antidisturbios debieron recurrir al uso de material disuasorio y disparos al aire para controlar las avalanchas y restablecer el avance en contingentes reducidos.

Pese a que el dispositivo logró estabilizar temporalmente la circulación en las inmediaciones del polígono industrial cercano al puerto, se registraron personas con heridas menores y empujones constantes dentro de las filas. La presencia policial se reforzó en los accesos al campamento para regular el flujo de ingresos a cuentagotas, en un contexto marcado por la permanencia de adultos y menores en la zona desde los ingresos masivos registrados a finales de julio.