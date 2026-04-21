El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que extenderá un alto el fuego con Irán hasta que Teherán presente una propuesta para poner fin al conflicto de manera permanente, pero que continuará con el bloqueo naval de los puertos iraníes.

Basado en el hecho de que el Gobierno de Irán está seriamente fracturado, y, a solicitud del jefe militar de Pakistán Asim Munir, y del primer ministro, Shehbaz Sharif, se nos ha pedido que detengamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, escribió Trump en Truth Social.

Por su parte, la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim informó que la decisión de Teherán de no participar en la segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos en Pakistán el miércoles es “definitiva”.

Añadió que el mediador pakistaní fue informado de la decisión de Irán, la cual se tomó con el objetivo de “proteger plenamente” los derechos del pueblo iraní.