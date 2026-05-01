El presidente Donald Trump anunció que evalúa reducir la presencia militar estadounidense en España e Italia, un día después de haber adelantado que su administración estudia un recorte similar en Alemania. "Sí, probablemente lo haremos. ¿Por qué no habría de hacerlo? Italia no ha sido de ninguna ayuda. España ha sido horrible. Absolutamente", declaró Trump ante la prensa en la Casa Blanca, en una nueva andanada contra los aliados europeos que se negaron a participar en las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. La advertencia, si se concreta, implicaría un reordenamiento significativo de la presencia militar estadounidense en el continente en un momento de máxima tensión geopolítica.

El canciller alemán Friedrich Merz también quedó en la mira de Trump, quien afirmó que "está haciendo un trabajo terrible". La tensión entre ambos mandatarios se profundizó esta semana luego de que Merz sostuviera públicamente que Estados Unidos está "siendo humillado" por Irán, una declaración que irritó a la Casa Blanca. El miércoles, Trump había publicado en Truth Social que la reducción de tropas en Alemania se decidirá "próximamente, en poco tiempo", en lo que pareció una respuesta directa a las críticas del canciller alemán.

Merz intentó bajar el tono de la disputa y aseguró que su relación personal con Trump sigue siendo positiva, al tiempo que llamó a una resolución rápida de los conflictos en Medio Oriente, señalando que Alemania y Europa están "padeciendo considerablemente" las consecuencias económicas de la guerra. La amenaza de Trump de recortar tropas en tres países de la OTAN se suma a una serie de presiones sobre los aliados europeos que incluye también la revisión del respaldo diplomático a Gran Bretaña en la disputa por las Malvinas, y configura un cuadro de creciente tensión transatlántica que no tiene precedentes desde el inicio del segundo mandato del republicano.