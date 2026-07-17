Trump y Sánchez volverán a verse las caras en la final del Mundial tras meses de tensión diplomática

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asistirá este domingo a la final del Mundial que disputarán España y Argentina en Nueva York. En el palco también estarán los reyes Felipe VI y Letizia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario argentino Javier Milei y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, en uno de los encuentros con mayor repercusión política e institucional del año.

La presencia de Sánchez no estaba prevista inicialmente debido a un viaje oficial programado a Argelia. Sin embargo, el Ejecutivo logró reorganizar la agenda para que el mandatario pueda asistir al partido sin modificar su visita al país norteafricano, donde tiene previsto arribar el lunes para mantener reuniones centradas en las relaciones bilaterales, el conflicto del Sáhara Occidental y la cooperación energética vinculada al suministro de gas.

Más allá del aspecto deportivo, el foco estará puesto en el reencuentro entre Sánchez y Trump, quienes mantienen una relación marcada por diferencias públicas durante el último año. Ambos coincidieron hace apenas diez días en la cumbre de la OTAN, donde mantuvieron una breve conversación que, según trascendió, transcurrió en un clima cordial y giró en torno al fútbol y al golf.

En el palco, Petro Sánchez volverá a coincidir con Donald Trump, con quien mantiene una relación marcada por fuertes diferencias en política exterior y defensa.

Las tensiones entre ambos líderes comenzaron a profundizarse en 2025 por las discrepancias sobre el gasto militar de España dentro de la OTAN. Trump cuestionó la decisión del Gobierno español de no elevar la inversión en defensa hasta el 5 % del Producto Interno Bruto, mientras que Sánchez defendió una meta del 2,1 %, postura que convirtió a España en la principal excepción dentro de la alianza atlántica.

El enfrentamiento escaló con amenazas de represalias comerciales por parte del entonces presidente estadounidense, quien anunció posibles aranceles a productos españoles y lanzó duras críticas contra el Gobierno de Madrid. La negativa de España a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón para operaciones vinculadas al conflicto con Irán también profundizó el distanciamiento entre ambos países.

Aunque la última cumbre de la OTAN permitió reducir parcialmente la tensión diplomática, las diferencias entre Sánchez y Trump continúan vigentes. La final del Mundial ofrecerá una nueva oportunidad para que ambos líderes coincidan en un escenario de máxima visibilidad internacional, donde el protagonismo deportivo compartirá espacio con la atención sobre los gestos y las relaciones políticas en el palco oficial.