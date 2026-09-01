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Nueva york

Una vicepresidenta del Bank of America fue asesinada en pleno Times Square por una mujer con problemas de salud mental

Erin Piacenti, de 32 años, murió apuñalada en el abdomen; la atacante también hirió a un hombre de 68 años antes de ser abatida por la policía; los dos apuñalamientos ocurrieron con 20 segundos de diferencia.

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Por Redacción Mejor Informado
Martes, 01 de septiembre de 2026 a las 19:44
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La misma atacante hirió segundos antes, con un cuchillo, a un hombre de 68 años

Erin Piacenti, de 32 años, vicepresidenta del área de Selección de Negocios y Conflictos en Banca Corporativa y de Inversión Global del Bank of America, fue apuñalada y asesinada en pleno Times Square, en Nueva York, cuando Pamela Cisneros, una mujer de 49 años con un historial documentado de problemas de salud mental, comenzó a atacar transeúntes de manera "aleatoria y sin provocación" en la zona turística cercana a la calle 41 y la Séptima Avenida. Piacenti, oriunda de Chester, Nueva Jersey, recibió una puñalada en el abdomen y fue declarada muerta poco después en un hospital.

Cisneros había herido, segundos antes con un cuchillo, a un hombre de 68 años que acababa de salir del metro con su esposa; ese hombre fue trasladado al hospital con heridas que ponían su vida en riesgo y se encuentra en condición estable. Los dos ataques ocurrieron con apenas 20 segundos de diferencia. Cisneros fue abatida a tiros por la policía de Nueva York tras los apuñalamientos. Según testigos, la mujer sacó los cuchillos de una bolsa roja antes de acercarse a sus víctimas.

El comunicado de Bank of America tras el asesinato de Piacenti

Bank of America emitió un comunicado de condolencias: "Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una valiosa integrante del equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos". Piacenti tenía 32 años y trabajaba en el área de banca corporativa e inversión global de uno de los mayores bancos del mundo.

El asesinato de Piacenti en Times Square —uno de los espacios públicos más concurridos y vigilados del mundo— reaviva el debate sobre la gestión de la salud mental y la seguridad en las calles de Nueva York, un tema que domina la política municipal desde que los ataques aleatorios en el sistema de metro y en espacios públicos se multiplicaron en los últimos años. El hecho de que una mujer con un historial documentado de problemas de salud mental pudiera portar cuchillos y atacar a dos personas en plena zona turística de Manhattan antes de ser detenida plantea, una vez más, preguntas sobre los límites de los sistemas de atención psiquiátrica y de prevención de la violencia en una ciudad que sigue sin resolver la tensión entre la seguridad pública y los derechos de las personas con trastornos mentales.

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