Un incendio de grandes proporciones provocó una tragedia en el sur de Chile: al menos 16 personas murieron y otras 10 fueron evacuadas luego de que las llamas destruyeran el hogar de adultos mayores “El Edén”, ubicado en Villa Comuy, en la comuna de Pitrufquén, región de La Araucanía.

El siniestro se inició durante la noche del viernes 11 de septiembre y fue reportado alrededor de las 22:30. Al lugar acudieron siete unidades de Bomberos, además de equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), Carabineros y personal municipal.

Una emergencia que dejó 16 víctimas fatales

Según informó el jefe de la Zona Araucanía de Carabineros, general Miguel Herrera, 10 personas que se encontraban en el establecimiento lograron ser evacuadas, mientras que Bomberos encontró posteriormente los cuerpos de 16 víctimas.

El hogar estaba ubicado sobre la Ruta S-70, en el sector de Villa Comuy, entre Pitrufquén y Gorbea. De acuerdo con información difundida por medios locales, en el recinto se encontraban 26 personas al momento del incendio.

Las personas evacuadas fueron asistidas por los equipos de emergencia y derivadas para recibir atención médica.

Investigan cómo comenzó el fuego

La Fiscalía de La Araucanía ordenó una investigación para determinar las circunstancias en las que se inició el incendio.

En el lugar trabajan especialistas del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y personal del OS-9, bajo instrucciones del Ministerio Público y del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Hasta el momento, no se estableció oficialmente la causa del fuego, por lo que cualquier hipótesis permanece bajo investigación.