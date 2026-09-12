Un incendio destruyó durante la noche de este viernes 11 de septiembre el hogar de adultos mayores El Edén, en Villa Comuy, localidad de Pitrufquén, en la región chilena de La Araucanía. El siniestro dejó 16 personas fallecidas y diez evacuadas, según el balance confirmado por las autoridades locales.

Las llamas comenzaron cerca de las 22:30 del viernes en el establecimiento ubicado sobre la Ruta S-70. Siete escuadrones del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar junto con ambulancias del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Los equipos de emergencia combatieron el fuego y asistieron a los residentes que pudieron ser retirados del edificio. Las diez personas evacuadas fueron trasladadas inicialmente al Hospital de Pitrufquén para recibir atención médica.

Bomberos y equipos de emergencia trabajaron durante la noche en el hogar El Edén de Villa Comuy.

Una de las primeras informaciones que surgieron después del incendio puso el foco en la cantidad de personal disponible durante el turno. Según información difundida por Radio Bío Bío, una sola técnica en enfermería de nivel superior (TENS) estaba a cargo de los 26 residentes que permanecían en el recinto.

La trabajadora consiguió sacar del hogar a diez personas por sus propios medios. Luego fue trasladada al centro asistencial, mientras que los demás sobrevivientes también fueron evaluados y posteriormente dados de alta.

La investigación busca determinar cómo comenzó el incendio

La Fiscalía de La Araucanía ordenó una serie de peritajes para establecer el origen del fuego. En el lugar trabajan integrantes del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y agentes del OS-9 de Carabineros.

Los investigadores realizaron tareas de remoción de escombros y levantaron antecedentes dentro del establecimiento. La propietaria del hogar también fue interrogada como parte de las primeras diligencias.

Hasta el momento no se estableció qué provocó las llamas. El fiscal de Pitrufquén, Jorge Granada, señaló que las primeras indagaciones indican que había alrededor de 26 personas en el recinto y aclaró que no todas serían adultos mayores.

La emergencia generó además una respuesta de la Municipalidad de Pitrufquén. La administración comunal habilitó un espacio para recibir temporalmente a los sobrevivientes y decretó duelo comunal por la tragedia.

La Municipalidad había advertido sobre la situación del establecimiento

La alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, aseguró que el municipio había advertido previamente sobre las condiciones del hogar. Según explicó, en febrero la administración comunal envió una carta para solicitar una fiscalización porque el establecimiento no cumplía con la normativa correspondiente.

Romero también señaló que el recinto tenía un sumario sanitario. Esa situación quedó incorporada entre los antecedentes que deberán ser analizados durante la investigación.

Los diez residentes evacuados fueron trasladados de manera provisoria al internado de Comuy, donde continuarán con sus cuidados mientras las autoridades determinan los próximos pasos.

El incendio movilizó a unos 50 voluntarios de Bomberos, además de personal policial, sanitario y equipos especializados. La investigación continuará en el predio del hogar El Edén para establecer las circunstancias que provocaron el fuego y reconstruir cómo se desarrolló la emergencia.