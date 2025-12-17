Un incendio de gran magnitud ocurrido durante la madrugada de este miércoles en un geriátrico de Mar del Plata provocó la muerte de tres mujeres mayores y dejó varios heridos, algunos de ellos con intoxicación por inhalación de humo. El hecho generó un importante despliegue de emergencia y mantiene abiertas las investigaciones para determinar el origen de las llamas.

El siniestro se registró en el geriátrico Sagrada Familia, ubicado en la calle Jujuy al 1100. Tras el alerta, intervinieron dotaciones de Bomberos, personal policial y equipos médicos, que evacuaron de manera urgente a los residentes del lugar.

Muchos de los adultos mayores debieron ser asistidos por el SAME debido a la inhalación de humo. Una situación similar atravesaron los efectivos policiales que participaron del operativo: doce agentes fueron trasladados al Hospital Privado de Comunidad por intoxicación con monóxido de carbono.

Las autoridades confirmaron que las víctimas fatales fueron identificadas como Teresa Caporaleti, de 95 años; Beatriz Méndez, también de 95; y María Vásquez, de 80 años. En un primer momento se informó sobre una cuarta víctima, pero desde el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) aclararon que Inés Golman, de 79 años, logró sobrevivir.

De acuerdo a las primeras evaluaciones del Departamento Central de Bomberos, el foco ígneo se habría originado en la habitación número 12, ubicada en el segundo piso del establecimiento. Las pericias continúan para establecer qué provocó el inicio del fuego, informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

El secretario de Seguridad municipal, Rodrigo Goncalvez, calificó el episodio como “un hecho lamentable” y destacó la complejidad del operativo. “Hubo adultos mayores evacuados y ese trabajo es muy difícil. La labor del SAME fue impecable, hay mucha atención psicológica y la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, continúa trabajando en el lugar”, señaló.