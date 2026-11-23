El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reivindicó oficialmentela autoría de las fuerzas ucranianas en los ataques perpetrados contra dos embarcaciones rusas frente a las costas de Libia, en aguas del mar Mediterráneo. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario celebró el despliegue ofensivo a larga distancia detallando que las tropas de Kiev emplearon siete drones navales de fabricación nacional para impactar los objetivos, confirmando que «la corbeta rusa Merkury fue hundida» durante la operación.

En su pronunciamiento, Zelenski precisó que el segundo blanco alcanzado en la maniobra fue el buque de carga MV Angara, una embarcación señalada previamente por organismos internacionales por su vinculación con el transporte de armamento y suministros logísticos para la maquinaria bélica de Moscú. La confirmación presidencial se produjo apenas horas después de que las autoridades portuarias y de defensa de Libia abrieran una investigación de urgencia tras registrarse explosiones e incendios en las inmediaciones de la ciudad costera de Bengasi, sin que hasta el momento se hubiera determinado formalmente el origen de las aeronaves o embarcaciones no tripuladas intervinientes.

Con esta reivindicación, el gobierno ucraniano ratifica la expansión geográfica de sus operaciones navales asimétricas más allá del teatro de operaciones habitual del mar Negro —donde recientemente ejecutó ataques contra buques rusos en el golfo de Finlandia y el puente de Crimea— para golpear directamente activos militares y logísticos de la flota rusa desplegados en el Mediterráneo oriental. La acción refuerza la estrategia de Kiev de interrumpir las rutas marítimas de abastecimiento y proyección militar del Kremlin en África y Medio Oriente mediante el uso de sistemas no tripulados de largo alcance.