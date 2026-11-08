El presidente Javier Milei recibió este domingo al papa León XIV con un discurso de tono conciliador en el Palacio Libertad, donde llamó a superar las diferencias políticas, reivindicó el valor de la fe y dedicó uno de los pasajes centrales de su mensaje a recordar al papa Francisco.

Ante dirigentes de distintos sectores políticos, integrantes del cuerpo diplomático y funcionarios nacionales, Milei comenzó su intervención dándole la bienvenida al pontífice.

“Es un profundo honor para mí recibir al papa León XIV”, expresó el mandatario, antes de ofrecerle una “cálida bienvenida en nombre de todos”.

La composición del auditorio también fue motivo de una de las primeras definiciones políticas de su discurso.

“Hoy comienzan jornadas de reflexión. Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay momentos que van más allá de nuestras diferencias”, señaló.

Milei profundizó esa idea al plantear la necesidad de “trascender las diferencias temporales” y dejó otra de las frases centrales de su intervención: “Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”.

El recuerdo de Francisco

Uno de los momentos más destacados del discurso llegó cuando el Presidente recordó a Jorge Bergoglio, fallecido durante su pontificado. Milei definió a Francisco como “el argentino más importante de la historia” y destacó su figura personal.

“Su partida dejó un vacío enorme para todo nuestro pueblo. Una persona de inmensa generosidad”, expresó.

El Presidente sostuvo además que el legado del pontífice argentino trasciende su muerte.

“Francisco es inmortal en los cielos y en la tierra. La inmortalidad es una vida que nos sigue hablando después de la muerte”, afirmó.

En otro pasaje lo definió como una “figura excepcional” y aseguró que seguirá presente en la memoria de los argentinos.

Las palabras adquieren una significación particular por la relación que Milei mantuvo con Francisco. Tras las fuertes diferencias expresadas antes de llegar a la Presidencia, ambos habían mantenido encuentros durante el pontificado de Bergoglio.

“Rece por la Argentina”

El cierre estuvo dirigido personalmente a León XIV, quien escuchó el discurso del mandatario durante el acto realizado en el Palacio Libertad.

Milei agradeció al pontífice por haber incluido al país en su viaje y formuló un pedido:

“Santidad, gracias por venir, y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina, como hacemos nosotros”.

Las principales frases que dejó Javier Milei durante la bienvenida a León XIV fueron:

“Es un profundo honor para mí recibir al papa León XIV”.

“Me alegra ver a todo el arco político aquí”.

“Hay momentos que van más allá de nuestras diferencias”.

“Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”.

“Francisco fue el argentino más importante de la historia”.

“Su partida dejó un vacío enorme para todo nuestro pueblo”.

“Francisco es inmortal en los cielos y en la tierra”.

“La inmortalidad es una vida que nos sigue hablando después de la muerte”.

“Santidad, gracias por venir”.

“Quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina, como hacemos nosotros”.

El mensaje presidencial se produjo durante el encuentro encabezado por Milei y León XIV en el Palacio Libertad, una de las principales actividades de la primera jornada del pontífice en la Argentina.