De un medallón de plata a la Virgen de Luján: los regalos que Milei preparó para el papa León XIV

La primera jornada del papa León XIV en la Argentina tendrá uno de sus momentos centrales en la Casa Rosada, donde Javier Milei mantendrá una reunión bilateral con el pontífice y le entregará dos regalos especialmente preparados para su visita al país.

El primero será un medallón de plata con relieve de oro. De un lado llevará grabado el escudo de la República Argentina y, del otro, el escudo del Vaticano junto con la fecha de la visita papal.

El segundo presente tendrá una referencia religiosa estrechamente vinculada con la Argentina: un aspersor de agua bendita elaborado en ébano y plata, que tendrá grabada en su extremo la imagen de la Virgen de Luján, patrona del país.

El aspersor es el instrumento litúrgico utilizado para rociar agua bendita durante distintas ceremonias religiosas. Ambas piezas serán presentadas dentro de una caja de madera forrada en azul y con el escudo nacional. Las imágenes de los objetos se mantienen en reserva hasta el momento de la entrega.

La identidad del orfebre que confeccionó los presentes no fue informada. Fuentes de Casa Rosada indicaron, sin embargo, que Juan Carlos Pallarols no participó de su elaboración.

Los regalos del primer encuentro entre Milei y León XIV

No será la primera vez que el Presidente entregue presentes al actual pontífice. Durante su encuentro en el Vaticano, en junio de 2025, Milei llevó un poncho de vicuña confeccionado por artesanos de Catamarca, una teca de plata 900 destinada a guardar hostias consagradas y libros del economista Jesús Huerta de Soto.

La comitiva argentina también había llevado productos nacionales, entre ellos conitos de dulce de leche, galletitas de limón y un frasco de dulce de leche.

Esta vez, la elección estará concentrada en dos piezas con simbología institucional y religiosa: los escudos de Argentina y el Vaticano y la imagen de la Virgen de Luján.

Cómo será el encuentro en Casa Rosada

Tras su llegada desde Uruguay, León XIV será recibido por Milei y luego realizará una ofrenda floral en el Monumento al General San Martín, en Retiro.

Posteriormente se trasladará a la Casa Rosada. La agenda contempla una fotografía protocolar de Milei y el Papa en el Salón Blanco, seguida de la presentación del Gabinete ampliado.

Luego, Javier y Karina Milei mantendrán la audiencia con León XIV, mientras integrantes del Gobierno argentino se reunirán en paralelo con representantes del Vaticano.

Más tarde, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tiene previsto entregarle al pontífice las llaves de la Ciudad.

La jornada continuará en el Palacio Libertad, donde Milei y León XIV participarán desde las 18.30 de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Según la agenda prevista, ambos pronunciarán discursos a partir de las 19.

El Presidente volverá a coincidir con León XIV este lunes durante la misa prevista en el Monumento de los Españoles y el miércoles, cuando encabece la despedida oficial antes de la partida del pontífice desde Ezeiza.