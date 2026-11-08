¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Visita histórica

León XIV ya está en el país: las imágenes del momento en que el Papa volvió a encontrarse con los argentinos

El Sumo Pontífice arribó este domingo 8 de noviembre al Aeroparque Jorge Newbery y fue recibido por el presidente Javier Milei. La visita marca el regreso de un Papa a la Argentina después de casi cuatro décadas.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 08 de noviembre de 2026 a las 18:18
PUBLICIDAD
León XIV llegó al país a las 16.33 para iniciar una agenda de casi cuatro días con encuentros oficiales, celebraciones y actividades religiosas.

El papa León XIV llegó este domingo 8 de noviembre a la Argentina a las 16.33 para iniciar la segunda etapa de su Viaje Apostólico por Sudamérica. Tras permanecer tres días en Uruguay con encuentros y celebraciones, el Pontífice arribó al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, donde fue recibido por el presidente Javier Milei durante la ceremonia oficial de bienvenida.

La llegada de León XIV marca el regreso de un Papa al territorio argentino después de casi cuatro décadas. La última visita de un pontífice al país había sido la de San Juan Pablo II en 1987, cuando realizó su segundo viaje apostólico a la Argentina.

El Santo Padre inició así una agenda de actividades que durante este domingo incluirá una visita al Monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín. Luego será recibido oficialmente en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei.

La primera jornada del Papa en Argentina continuará con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, sede del Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. En ese encuentro, León XIV pronunciará su primer discurso durante su estadía en el país.

Durante su visita de casi cuatro días, el Pontífice también tendrá actividades en Buenos Aires y Córdoba, con misas, encuentros con comunidades religiosas, representantes del mundo del trabajo y jóvenes. El miércoles cerrará su recorrido con una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de partir rumbo a Lima, Perú.

Las mejores imágenes de la llegada del Papa a Argentina 

El Papa fue recibido con honores en el marco de su primera visita apostólica a la Argentina.

Fotos: Noticias Argentinas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD