El papa León XIV llegó este domingo 8 de noviembre a la Argentina a las 16.33 para iniciar la segunda etapa de su Viaje Apostólico por Sudamérica. Tras permanecer tres días en Uruguay con encuentros y celebraciones, el Pontífice arribó al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, donde fue recibido por el presidente Javier Milei durante la ceremonia oficial de bienvenida.

La llegada de León XIV marca el regreso de un Papa al territorio argentino después de casi cuatro décadas. La última visita de un pontífice al país había sido la de San Juan Pablo II en 1987, cuando realizó su segundo viaje apostólico a la Argentina.

El Santo Padre inició así una agenda de actividades que durante este domingo incluirá una visita al Monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín. Luego será recibido oficialmente en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei.

La primera jornada del Papa en Argentina continuará con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, sede del Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. En ese encuentro, León XIV pronunciará su primer discurso durante su estadía en el país.

Durante su visita de casi cuatro días, el Pontífice también tendrá actividades en Buenos Aires y Córdoba, con misas, encuentros con comunidades religiosas, representantes del mundo del trabajo y jóvenes. El miércoles cerrará su recorrido con una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de partir rumbo a Lima, Perú.

Las mejores imágenes de la llegada del Papa a Argentina

El Papa fue recibido con honores en el marco de su primera visita apostólica a la Argentina.

Fotos: Noticias Argentinas.