Primeros argentinos detenidos por violar la cuarentena

Detuvieron a los primeros en violar la cuarentena. Se trata de dos personas que presentaban síntomas sospechosos de coronavirus Covid-19, sucedió anoche en Santiago del Estero, según informaron fuentes de la Secretaría de Seguridad de la provincia.

Un hombre de 66 años que había llegado a la Argentina en un vuelo desde España el pasado 2 de marzo, fue apresado en la vía pública de la capital santiagueña, mientras que el otro caso involucra a dos chaqueños que viajaban en un automóvil procedentes desde su provincia y fueron interceptados en un control policial caminero donde uno de ellos, que tenía colocado un barbijo, reconoció que sufría fiebre alta y dolores en el cuerpo.

El pasado miércoles 11 de marzo el presidente de la República Argentina Alberto Fernández, anunció que será obligatoria la cuarentena para las personas que viajaron o estén por hacerlo a los países más afectados. Además, aclaró que "la persona que cumple la cuarentena de catorce días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito , que es poner en riesgo la salud pública".

Un profesor universitario de 61 años se convirtió en la segunda víctima mortal en Argentina que registró hasta ahora 34 casos confirmados de coronavirus, una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) iniciada en China con casi 5000 casos letales en el mundo y epicentro en Europa.

El COVID-19 deja más de 140.000 casos de contagio en más de 140 países del mundo, la inmensa mayoría (cerca de 81.000) en China, donde se han registrado 3.189 muertes por esta causa. La cifra de decesos en todo el mundo supera los 5.000 y la de los recuperados, los 65.000. Fuera de China se han confirmado casos en más de 140 países, incluido España, que es el segundo país de Europa, por detrás de Italia, con más de 6.000 casos. Es preocupante la situación en Italia, que supera los 17.000 contagios y es el país con más casos y más muertes después de China. Le sigue Irán con más de 12.000 casos confirmados y 611 muertes. Además, Corea del Sur ha registrado más de 8.000 diagnosticados y 72 muertes.