Sólo tres provincias no tienen casos positivos de COVID 19

Tres provincias argentinas han escapado a los casos confirmados de coronavirus: Chubut, Catamarca y Formosa, mientras que desde el Ministerio de Salud se informó que un hombre de 73 años murió en Buenos Aires y 98 personas fueron diagnosticadas con COVID 19, con lo que totalizan 43 las muertes y 1.453 los casos positivos desde el inicio de la pandemia en la Argentina. En tanto el presidente Alberto Fernández afirmó que la salida de la cuarentena dispuesta hasta el 12 de abril, "será en forma paulatina y muy cuidadosa".

"Tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero es día a día, hay que ir viendo cómo evoluciona. Salir de la cuarentena tiene que ser una cosa muy cuidada", afirmó en declaraciones a Radio Mitre.

El Presidente explicó que el aislamiento "se va a abrir paulatinamente y habrá casos que deberán seguir en cuarentena" y, en ese marco, puso como ejemplo que, "seguramente, los chicos seguirán sin ir al colegio, la administración pública seguirá con trabajo a distancia y concurrirá la gente elemental para poder movernos, y seguirá la cuarentena en mayores adultos".

Para analizar la modalidad que se le puede dar a esa flexibilización de la cuarentena, Fernández estuvo reunido esta tarde en Olivos con los integrantes del gabinete económico.

De la reunión participan el jefe de Gabinete Santiago Cafiero; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que lo sucedido el viernes en los bancos "no significa que se haya roto la cuarentena" y aclaró que la situación en la Argentina "no es la misma que en otros países de Europa donde la circulación comunitaria es muy alta".

"La situación de Argentina no es la misma que en Europa donde la circulación comunitaria es muy alta. Tenemos un porcentaje de casos negativos en los testeos y la circulación viral no tiene la intensidad de otros países; y si bien el objetivo es evitar el contacto entre personas, no significa que ayer se haya roto la cuarentena", agregó.

"Estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, inédita, es la primera vez que el mundo está saliendo de una cuarentena estricta, de un aislamiento preventivo. Hay dos países que lograron achatar la curva y en esos dos países el aislamiento duro cinco semanas", precisó Vizzotti.

Hoy los bancos abrieron sus puertas para que jubilados y pensionados cobren sus asignaciones. Y, a diferencia de lo ocurrido el viernes, la atención se registró sin aglomeraciones ni problemas.