Se evalúa sumar un cuatrimestre para terminar la secundaria

Distendido pero firme en cada una de las afirmaciones. Así se mostró Nicolás Trotta, ministro de Educación en una entrevista concedida esta tarde, a AM 550 y 24/7 Noticias. Lanzó varios conceptos sobre lo que ya es un hecho: el regreso presencial a las escuelas será en agosto, en gran parte del país, siempre que se mantengan estos niveles de circulación, en referencia al coronavirus. Pero también hizo anuncios: se trabaja junto a los ministros de Educación provinciales, referentes universitarios y terciarios, que para egresar de la secundaria 2020, se deberá completar un cuatrimestre el año que viene.

"Lo mas complejo en cuanto al protocolo de distanciamiento social es la educación inicial y los primeros grados del primario, quizá porque son niños muy pequeños. Pero también tenemos que poner el foco en el proceso aprendizaje en los que están terminando nivel", dijo Trotta cuando se le consultó sobre cómo se vienen volcando los contenidos en este proceso virtual y a distancia. Y especificó: “En especial estamos haciendo foco en los que están terminando el secundario, porque con ellos empezamos a imaginar y a conversar con las provincias, inclusive con las universidades y con los institutos terciarios, que haya un módulo presencial específico en el primer trimestre o cuatrimestre del 2021. A partir de ese módulo lograremos un cierre de 14 años de educación obligatoria que es, estamos convencidos, lo que necesitan todos estos estudiantes para poder proyectarse, no sólo al mundo del trabajo sino también a los estudios superiores”.

En cuanto a la fecha de regreso, el funcionario nacional adelantó que dependerá de la realidad de cada una de las provincias. “La perspectiva que tenemos, a partir del trabajo que venimos desarrollando hace varias semanas, es que depende de la circulación de cada zona. Por eso creemos que la clave para el regreso a las escuelas es evaluar la cuestión epidemiológica, no es lo mismo la región metropolitana en Buenos Aires que provincias que no han tenido casos positivos o que no presentan un caso positivo hace más de 50 días. Y frente a esa realidad tenemos que desplegar la construcción de los protocolos, sobre la base del distanciamiento social”, opinó. También se lo indagó sobre los temores que tienen madres y padres -recogiendo cientos de preguntas que hicieron llegar lectores, oyentes y televidentes a través de nuestras redes sociales- en las condiciones que volverán a las aulas. “Esa construcción de protocolos implica derribar miedos lógicos que tiene la población. Por eso estamos convencidos que el regreso en agosto implica también, transitar con todos los actores del sistema educativo -docentes, padres, sindicatos y estudiantes- los pasos necesarios para volver, es decir, estos valores bajísimos de circulación. Creemos que volveremos a las clases presenciales en agosto, pero será a una escuela distinta a la de marzo”.

En otro tramo de la entrevista, en el programa Cambio de Aire -con conducción de Nicolás Tamborindegui, Ignacio Maccarone y Carmen Sanmartín- dijo: “No podemos afirmar que el regreso será en todo el país por el componente de circulación que es diferente, por ejemplo, en Buenos Aires. Pero no nos tenemos que apurar en ninguna decisión. Alguna jurisdicción podría empezar con antelación, por ejemplo, la ruralidad pero aún así, debe mantenerse el distanciamiento social".

En ese sentido, refirió que más que un protocolo general, se aplicará el sentido común de acuerdo a la realidad de cada establecimiento escolar. “Cada directivo podrá definir cómo será el regreso progresivo y administrado, según la cantidad de aulas y de alumnos. Se pensará en el regreso utilizando cada pasillo, cada salón, según el edificio escolar”, expresó.

Muchas de las inquietudes que trasladaron los televidentes y lectores, hacía referencia a si los contenidos volcados de manera virtual habían alcanzado para el aprendizaje. "No se aprende lo mismo en la casa que lo que se aprende en el aula. Los contenidos que no podamos articular en este año 2020, los vamos a incorporar en el 2021. Es un año atípico y extraordinario, pero no un año perdido, por eso evaluamos la continuidad pedagógica, y el sistema educativo", concluyó.