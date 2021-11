La nafta aumentaría en diciembre

El Gobierno Nacional anunció que la nafta aumentará. "Forma parte del programa de corrección tarifaria" de YPF. "No es imprevisto", sostuvo el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. El incremento en los combustibles será el próximo 1 de diciembre, debido a la actualización de los impuestos sobre el sector.

Asimismo, aseguraron que este aumento no impactará sobre el congelamiento de precios que se impuso sobre 1.400 productos de consumo masivo y, ahora, sobre los medicamentos.

"No es imprevisto. Por ende, entendemos que esto está contenido en los planes de negocio de las empresas que han acordado y están sosteniendo el programa de precios", agregó Feletti, en diálogo con Cadena 3. No obstante, el funcionario resaltó que "el alineamiento de tarifas tiene que darse para poder sostener estos programas. Esta modificación que hace YPF no va a impactar en los acuerdos de precios al 7 de enero".

