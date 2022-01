Restricciones en Aeroparque por ola de contagios

Aeropuertos 2000 dio a conocer hoy el protocolo sanitario que implementó en el Aeroparque Metropolitano debido a la gran cantidad de contagios que afecta al personal aeronáutico en las distintas áreas de la estación aérea.

Las principales medidas son : señalización de las distancias a mantener en las filas, aérea de check-in, puntos de control, sectores de arribos y puertas de embarque. Puestos de sanitización ubicados en puntos estratégicos de toda la terminal. Anuncios recordatorios de distanciamiento social y uso de tapabocas. Desinfección permanente en todos los sectores de la terminal, incluidos los patios de comida. Acrílicos en todos los sectores de atención al público. Sanitización de la fachada de la terminal y calles internas con camión hidrante. Ventilación permanente de la terminal y restricciones de ingreso sólo para pasajeros en área de check-in durante las horas pico. Noticias Relacionadas Suba de contagios haría reprogramar vuelos de Aerolíneas

Cancelaron unos 4.500 vuelos por los contagios de Ómicron

Respecto a éste último punto, indicaron que se permitirá el ingreso a pasajeros entre las franjas horarias comprendidas entre las 04.00 y las 07.00 y entre las 16.00 y las 19.00 hasta el 8 de este mes. Los acompañantes no podrán acceder, y se cerrarán las puertas automáticas en sector pre check- in, quedando habilitado solo dos puertas controladas por PSA, y las escaleras mecánicas paralelas y cruzadas quedaran solamente ascendentes durante esos horarios.

"De seguir en estas condiciones, hubiese sido necesaria la reprogramación y cancelación de vuelos, ya que tanto el personal de check in, como el de rampa e incluso las tripulaciones, están sufriendo las consecuencias de la ola de covid", señalaron.