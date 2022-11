Gran expectativa por las últimas palabras de Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá este martes a las 9:30, la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, junto a otros 12 imputados. Está imputada por delitos vinculados a la asociación ilícita y acciones fraudulentas al Estado, entre el período del 2003 al 2015.

Cristina Kirchner se conectará a la audiencia de manera virtual a través de la plataforma Zoom. En ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Las últimas palabras son un derecho de los imputados en juicios orales y pueden optar por no hacer uso del mismo.

Una vez que todos los acusados hagan uso de las mismas, el tribunal deberá establecer la fecha en el que se conocerá el veredicto final. El fallo podría conocerse de manera virtual, excepto que la defensa de ambas partes solicitare estar presente en el recinto donde se impartirá justicia.

Desde que se inició el juicio, hace más de tres años y medio, la vicepresidenta habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial; y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa.

Durante este tiempo, los fiscales de la investigación, Diego Luciani y Sergio Mola, exigieron a la justicia que sea condenada a 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

En este sentido, Cristina Kirchner dijo que el juicio "está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado", y calificó como "una vergüenza" a la acusación.

Además, este martes, también podrán declarar por última vez el ex funcionario de Vialidad Santa Cruz, Héctor Garro; el ex responsable de Planificación Federal, Carlos Kirchner; y el ex secretario de Obra Pública, José López. Más adelante, otros cuatro acusados podrán pasar por la misma situación: los ex responsables de Vialidad provincial en Santa Cruz, Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe; y el ex director de la Dirección Nacional de Vialidad durante la gestión del kirchnerismo, Nelson Periotti.