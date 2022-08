La mujer que revolucionó al país al sufrir discriminación por tener cáncer

La historia de Florencia Andrade causó conmoción y al mismo tiempo indignación en todo el país. Todo comenzó cuando la cordobesa de 34 años, que atravesó un cáncer de mama, el lunes fue a renovar su licencia de conducir y desde el registro automotor la discriminaron por estar casi pelada y por haber transitado la enfermedad. Gracias a que la mujer, realizó una denuncia pública a través de su cuenta de twitter que se volvió viral, logró que le emitirán un nuevo registro sin la leyenda “cáncer de mama”.

Florencia decidió contar su historia porque cuando salió de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se sintió discriminada y no pudo contener las lágrimas, además de sentir que estaba enferma, que sufría una discapacidad, cosa que no es real. “Vine a renovar el carnet de conducir, me voy con estrés y con la etiqueta de incapacitada en la frente”.

Está hermosa cordobesa jamás pensó que podía sufrir una discriminación semejante, porque transitó toda su enfermedad con muchísimo coraje y actitud, a pesar de someterse a tratamientos de quimioterapia, retiradas visitas al hospital y hasta una intervención quirúrgica que la enfrentó con gran garra gracias a que nunca bajo los brazos y jamás se dio por vencida.

“Fue una experiencia poco grata a pesar de que explique ya no tenía más la enfermedad”, contó Florencia a AM 550 y 24/7 Canal de Noticias de Neuquén, además de indicar que “me encontraba haciendo un tratamiento preventivo”.

Florencia Andrade con sus dos licencias de conducir.

Florencia se enteró de su terrible enfermedad en noviembre de 2021 y nunca dejó de conducir porque en todo momento se sintió en condiciones de hacerlo. Pero en Córdoba le exigieron un certificado de acto médico, para aseverar su estado de salud y admitirle la renovación del carnet. Por lo tanto, no sólo sufrió una terrible discriminación por estar pelada producto de la medicación, sino que también la obligaron a contactarse con su médico para chequear que lo que les estaba diciendo era cierto.

Al realizar la consulta de por qué le estaban emitiendo una licencia por dos, a pesar de que en Córdoba se realizan por cinco años, los trabajadores del lugar le informaron que debían saber “cómo continuaba su estado de salud luego de ese período, como evolucionaba su tratamiento y que después de trascurrido ese tiempo se lo podían certificar por los años que la ley indica”.

El tweet que revolucionó al país.

“Cuando me piden el certificado de acto médico el primer requisito fue: saber el diagnóstico de la enfermedad, en qué parte del tratamiento me encontraba y la autorización del especialista”, indicó Florencia. Actualmente se encuentra realizando un tratamiento con pastillas de quimioterapia para prevenir en un fututo que la enfermedad regrese.

“Creo que no hace falta poner en el carnet la leyenda cáncer de mama, ya que es un instrumento público”, porque tal vez me puedan parar en la vía pública por un control de rutina y “cualquier efectivo de acá a dos años va saber que yo tuve la enfermedad y quizás ya me encuentre curada”, continúo Florencia.

A partir de que hizo pública su historia, recibió miles de comentarios de apoyo a través de las redes sociales y además le escribieron varias personas de todas partes de Argentina, que le enviaron fotografías de sus licencias que tienen impresas en las mismas leyendas similares.

Una vez que su caso tomó repercusión nacional, el ministerio de Salud de la Nación, la dirección de Seguridad Vial Nacional, se comunicó con Florencia y le dijeron que su situación la iban a solucionar. Por eso, el martes el Municipio de Córdoba la contactó, le pidió disculpas porque consideraron que se trataba de una situación estigmatizante y decidieron a partir de este caso que cualquier licencia de esa provincia que contenga datos sensibles serán modificados sin costo.

Florencia causó una verdadera revolución sin siquiera pensarlo y gracias a que su historia se hizo pública, muchas personas que hoy se encuentran transitando cualquier enfermedad tendrán el derecho, al menos en las licencias de conducir, de exigir no ser discriminados.

Finalmente, la joven y luchadora cordobesa tiene una nueva licencia de conducir, pero esta vez sin la leyenda “cáncer de mama”.