Florencia Andrade fue operada de una mama y le extirparon un tumor maligno, luego realizó el tratamiento de quimioterapia, perdió el pelo y decidió rehacer sus actividades cotidianas luego de semejante trance. Vio que debía renovar su carnet de conducir, sacó turno y llegó con su cabeza rapada. En la oficina municipal de la ciudad de Córdoba, luego de aprobar los requisitos, a punto de la entrega de la nueva credencial, el empleado cayó en la cuenta que estaba frente a una mujer pelada.

“¿Qué pasó con el pelo?”, contó en Twitter que le preguntó el oficinista. Y siguió su relato: “le conté que por la quimio se me cayó. Y ahí me preguntan cuándo fue la última, le digo en junio y me dice que no me pueden dar el carnet. Que necesitan apto médico”. Entonces, casi con el mismo asombro que sintió cuando le dieron los primeros diagnósticos, pidió a su médico el certificado y satisfizo al empleado.

Pero no quedó solucionado el tema. “Cuando me están por dar el carnet me avisan que decía cáncer de mama, les digo "pero ya no tengo, porque me ponen eso" y me dicen que "el sistema ya lo mandaba así”, relató Florencia.

Finalmente, con toda la impotencia salió de la oficina con un carnet que tiene la leyenda de esa enfermedad y con validez por dos años.

A partir del estado público de la situación, desde distintos lugares del país comenzó una campaña a través de las diferentes redes virtuales y medios de comunicación para contener a Florencia y en forma irónica aconsejar a las mujeres que han perdido el pelo por el tratamiento del cáncer a que “no vayas pelada a sacar el carnet” de conducir.

La cordobesa, haciendo gala del humor que caracteriza a esa provincia argentina, cerró sus comunicaciones virtuales: “Lo único bueno es que en dos años cambio la foto”, junto a emojis de una carita sonriendo.