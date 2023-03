Aníbal Fernández: “Me importan un carajo las críticas”

“A mí me importa un carajo las críticas”, dijo el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en referencia a los cuestionamientos de algunos sectores de la oposición al paquete de medidas que el gobierno nacional anunció este martes para contrarrestar la ola de violencia y criminalidad, mayormente vinculada al narcotráfico, en Rosario.

Las llamativas declaraciones del ministro se dieron en una entrevista radial, en la que explicó los pormenores del operativo que iniciará mañana mismo en la ciudad santafesina, por estas horas convulsionada por el asesinato de un niño de 11 años en medio de una balacera entre bandas narco.

Tal y como anunció este mediodía el presidente Alberto Fernández, en un mensaje emitido desde su residencia en Olivos, el gobierno buscará hacerle frente a la escalada de violencia en Rosario incrementando la presencia de fuerzas federales en la ciudad y avanzando en la urbanización de los barrios populares con el trabajo del Ejército argentino.

En ese marco, al ser consultado por los cuestionamientos a las medidas anunciadas, el titular de la cartera de Seguridad aseguró que "a mí me importa un carajo las críticas. Lo que yo quiero decir es que hace 20 años que no hacen nada. Los mismos que me critican, hace 20 años no hacen nada”.

De acuerdo a lo que informaron medios nacionales, el propio Aníbal Fernández arribará mañana miércoles al Destacamento Móvil 7 de Rosario, en donde acompañará la llegada de los nuevos efectivos de las fuerzas federales, además del personal del Ejército a cargo de urbanizar los barrios populares de la ciudad.