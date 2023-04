Alberto Fernández confirmó que no irá por la reelección

El presidente Alberto Fernández confirmó esta mañana en sus redes sociales que no será candidato en las próximas elecciones con un video en su cuenta de Twitter.

El jefe de Estado difundió el mensaje bajo el título "Mi decisión" acompañado por un video de casi 8 minutos. Durante el mismo señaló que el 10 de diciembre entregará "la banda a quien haya sido legítimamente elegido en las urnas por el voto popular" y dijo que trabajará "fervientemente para que sea un compañero o compañera de nuestro espacio que represente a aquellos por quienes seguimos luchando".

En el mensaje Fernández dijo que asumió la conducción del país en una “situación límite” y destacó que estos años “no han sido fáciles”.

“Recibimos en 2019 un país endeudado, en recesión, en default, con alta pobreza e inflación, y debimos enfrentar una pandemia mundial, una guerra y, en este momento, las consecuencias de una brutal sequía”, enumeró.

“Está claro que no logramos todo lo que nos propusimos" fue otra de las frases fuertes que pronunció el mandatario. "Nos duelen las familias en condición de pobreza, nos duelen los bajos ingresos, nos duelen los proyectos y sueños que no pudieron concretarse. Pero a pesar de tantas dificultades tengo una certeza, no tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo”, añadió.

Por último destacó: “Desde que comencé a militar políticamente en los años 70, nunca antepuse una ambición personal a la necesidad del conjunto. Como militante peronista, siempre supe que primero estaba la patria, después el movimiento y por último los hombres. Es por eso que voy a cumplir con esta escala de prioridades. El contexto económico me obliga a dedicar todos mis esfuerzos a atender los difíciles momentos que atraviesa la Argentina”.

