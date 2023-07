A los tiros y piedrazos en un acto de campaña en Chubut

"En lo que debería haber sido una fiesta, vivimos una escena con gente armada en Trelew, con pistolas, con piedras y gomeras", expresó el candidato oficialista a gobernador de Chubut, Juan Pablo Luque, tras los incidentes y repudiables hechos ocurridos de cara a las elecciones.

Todo ocurrió ayer, durante una caminata de campaña en el barrio "Planta de Gas" de Trelew, en el marco de la campaña para las elecciones que se realizarán el 30 de julio en esa provincia. Durante la misma, hubo tiros y piedrazos en un confuso episodio que terminó con heridos y versiones encontradas, como así también acusaciones cruzadas. Testigos indicaron que se escucharon alrededor de 20 tiros, que hubo corridas y piedrazos.

El intendente de Comodoro Rivadavia y candidato oficialista a gobernador de Chubut, Juan Pablo Luque, apuntó contra el intendente de Trelew, Adrián Maderna, y contra el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres. “La situación de Chubut no es apta para la violencia ni el oportunismo nefasto de algunos que solo quieren crear miedo y confusión en la población. Hoy, en lo que debería haber sido una fiesta, vivimos una escena con gente armada en Trelew, con pistolas, con piedras, gomeras”, denunció en su cuenta de Twitter.

En los incidentes también fue agredida la periodista y precandidata a diputada nacional Silvina Cabrera. Según dijo a Clarín, fue agredida cuando quiso grabar la escena con su celular. Y, afirmó: “Uno de atrás me empuja, me pega un manotazo para tirar el celular. Era un afiliado al sindicato de Camioneros. Como no pudo tirarme el teléfono, volvió a hacerlo con un golpe más fuerte, que me lo rompió. Después me persiguieron”.

En tanto, el candidato de JxC, Ignacio Torres, se solidarizó con Cabrera y culpó a “los militantes del sindicato de camioneros y dirigentes vecinales que se enfrentaron”. “Mi solidaridad con la periodista Silvina Cabrera, que fue agredida de manera cobarde en Trelew por la patota de Camioneros que responde a Luque y (Ricardo) Sastre. Lamento que ninguno se solidarice con la víctima que estaba trabajando. Quieren despegarse de semejante hecho de violencia”, publicó anoche el candidato de Juntos por el Cambio.