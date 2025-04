Preocupación en la Escuela 257: cayó parte del techo y suspendieron las clases

Un hecho que pudo haber terminado en tragedia generó conmoción este martes en la Escuela 257 de Zapala. Mientras los estudiantes participaban del acto de izamiento de la bandera como cada mañana, una cumbrera cayó desde lo alto en plena obra de remodelación del edificio. El incidente, que ocurrió a pocos metros de los niños, encendió las alarmas entre los padres y autoridades del colegio, que ya habían denunciado previamente irregularidades en la ejecución de los trabajos.

Desde la seccional local de ATEN (Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén), su secretario general Alejandro Robledo expresó su indignación por lo sucedido. En declaraciones a La Primera Mañana por AM550, afirmó:

"Fue un milagro que no golpeó a nadie, pero podría haber pasado cualquier cosa".

El hecho ocurrió en horario escolar y mientras se realizaban tareas en altura por parte de una empresa contratista, pese a que la comunidad educativa ya había advertido sobre el peligro que implicaban estos trabajos durante el horario de clases. "Genera indignación que se esté trabajando cuando los chicos estaban en la escuela", manifestó Robledo.

Preocupación de los padres

Además, aseguró que hasta que no se finalice completamente la obra, las clases no se retomarán. “Es poco el porcentaje de trabajos que faltan, pero hasta que no esté terminado no vamos a poner en riesgo a nadie”, remarcó.

Mientras izaban la bandera cayó una chapa del techo y generó conmoción

La obra en cuestión consiste en cubrir un viejo techo de losa, que sufría filtraciones, con un nuevo techo de chapa. Si bien se trata de una mejora estructural importante, Robledo subrayó que los tiempos de ejecución vienen atrasados, lo que obliga a convivir entre aulas y andamios.

La reacción de los padres no se hizo esperar. “Los papás estaban muy nerviosos y muy enojados por la obra que funcionaba en horario escolar”, añadió Robledo. La directora del establecimiento también habría elevado reclamos previos para que la empresa limitara su actividad a contraturnos o fines de semana, algo que no fue respetado.

El hecho abre nuevamente el debate sobre las condiciones de seguridad en los establecimientos educativos y la planificación de obras en contextos escolares. En tanto, desde ATEN y la comunidad educativa de Zapala, exigieron que se garantice la integridad de estudiantes y trabajadores antes de retomar cualquier tipo de actividad presencial en la Escuela 257.