Suspenderán 160 mil planes de beneficiarios que viajaron al exterior

Tras un entrecruzamientos entre la base de datos del entonces Ministerio de Desarrollo Social y Migraciones, se pudo confirmar que salieron del país beneficiarios de ese plan social: 817 personas que viajaron en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 con medio de transporte que no se especificaron. Vía aérea, 20.832 beneficiarios de planes viajaron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 desde el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales.

Toda esa pormenorizada investigación que se difundió hace más de dos meses y que involucra a 1 de cada 10 subsidios, no tuvo, hasta ahora, ningún resultado. La ex ministra Victoria Tolosa Paz, había prometido que iba a dar de baja los beneficios irregulares. Pasaron más de 40 días y los planes se siguieron pagando. Lo mismo ocurrió con Pettovello, que asumió el 10 de diciembre y pese a las ostensibles irregularidades no se logró evitar otro pago. 12 mil millones de pesos más, pese al “no hay plata”.

Pero esa dinámica podría terminar a partir de la semana que viene si la Justicia entrega de manera formal los listados de las personas identificadas como beneficiarias de esos subsidios que viajaron al exterior, algunas con un lujo que confirman de manera evidente que no sufren altos niveles de vulnerabilidad social.

Los nombres de los beneficiarios están en bases de datos que las tiene en soporte magnético tanto el juzgado federal N° 11, a cargo de manera interina de Marcelo Martínez De Giorgi, como la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social de Marijuan, y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

Con ese listado, el gobierno de Javier Milei estaría en condiciones de aplicar una medida preventiva inmediata: suspender el pago del beneficio y convocar a la ANSeS a los afectados a certificar en un plazo perentorio de 10 días su condición de “vulnerabilidad social”.

Por cada plan se pagan 66 mil pesos por mes, lo que en total son 10.554.654.000 mensuales. “Al multiplicar este monto por todos los meses transcurridos desde, al menos, principios del año 2020 estamos hablando de una suma multimillonaria que habría perjudicado a las ya debilitadas arcas de la Nación”, indicó la investigación del fiscal Marijuan.

“Este plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser percibido por aquellos individuos que se encuentran en condiciones económicas de realizar viajes al exterior del país. Se entiende que quienes viajaron, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte onerosos como resultan ser aviones y cruceros, no precisarían de ninguna contención estatal”, agregó Marijuan, con estricto sentido común.