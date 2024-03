¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre el cierre del INCAA?

“Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre”, lanzó de manera enfática Mirtha Legrand ante las versiones de que el gobierno de Javier Milei tiene intención de cerrar el histórico cine del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), ubicados a metros del Congreso Nacional.

En su programa “La noche de Mirtha”, que se emitió este sábado por canal Trece, la conductora de 97 años expresó “¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del Instituto de Cine [Incaa] también. Es terrible”. Y agregó que “Si había alguno que robaba, bueno, afuera, no le des más crédito”.

De este modo Legrand, se pronunció firmemente en contra de las versiones que indican un posible cierre del emblemático Gaumont, propiedad del INCAA, e instó a la comunidad artística a salir a defenderlo.

La diva también se refirió a la visión que considera que tiene el gobierno de Milei sobre el arte en general y el cine de manera particular. “Da una sensación como de rencor, de no querer al cine argentino, de no valorarlo”, expresó.

La semana pasada se desarrolló una importante movilización en el Gaumont contra el cierre del INCAA y en defensa del cine nacional, luego de las drásticas medidas tomadas por el gobierno nacional que dio a conocer una resolución que implica severos recortes en el funcionamiento para el mencionado organismo. Durante la concentración solidaria frente a las puertas del emblemático cine, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires avanzó contra los manifestantes, entre los que se encontraban trabajadores, estudiantes, artistas y personalidades de la cultura.

Por último, en relación a la situación económica que atraviesa el país, Legrand precisó: "ha quedado mucha gente sin trabajo. La vida no se puede vivir ya por el precio de los alimentos".