Confirmado: el 16 de agosto es feriado y habrá fin de semana largo

Los fines de semana largo siempre son muy esperados por las argentinos ya que aprovechan para programar unas mini vacaciones por los distintos destinos turísticos del país o bien pasar tiempo con familiares o amigos.

Con la proximidad del feriado del 17 de agosto que cae sábado, donde se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, muchos comenzaron a preguntarse si se pasaba al viernes 16 de agosto.

Desde la Cámara Argentina de Turismo (CAT) habían solicitado que la fecha se traslade al lunes próximo, para poder contar con tres días consecutivos de descanso y así reavivar las ventas y el consumo en el sector.

A pesar de que este feriado de agosto es transferible, no se puede pasar a un día de la semana porque la posibilidad de trasladarlo no aplica a las jornadas de asuetos que caen en el fin de semana. Por lo tanto, se deberá esperar hasta el 12 de octubre para tener un nuevo fin de semana largo ya que el viernes 16 no es feriado.

Feriado el 16 de agosto en Argentina, quiénes tienen un fin de semana XXL

Habrá tres ciudades de la provincia de Buenos Aires donde el 16 de agosto sí será feriado y sus habitantes podrán disfrutar de un día extra de descanso.

Se trata de la localidad Porvenir, partido de Florentino Ameghino, donde será día no laborable celebrar la festividad patronal. Además, en General Rivas, partido de Suipacha, también se festejara su tradicional festividad patronal. Mientras que en Leandro N. Alem se celebra a su patrono y al mismo tiempo, los trabajadores del Banco Provincia tendrán un día libre.

Los feriados que quedan en Argentina en 2024

Después del 17 de agosto, el calendario de feriados nacionales para la segunda mitad del año incluye las siguientes fechas importantes:

Octubre

Viernes 11 de octubre: feriado turístico.

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).

Diciembre