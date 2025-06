El aumento a jubilados fue aprobado: Llancafilo “Es un gesto sin afectar el equilibrio fiscal”

Con un total de 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones, quedó aprobado el aumento de los haberes de los jubilados, demás de un bono de 110 mil pesos. El diputado nacional Osvaldo Llancafilo, representante de Neuquén, votó a favor de los proyectos de ley que otorgan un incremento del 7,2% en los ingresos permanentes de los jubilados y que elevan el bono mensual de $70.000 a $110.000.

El tratamiento legislativo tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la Nación, en una jornada que también incluyó debates sobre la necesidad de una reforma estructural del sistema previsional argentino.

Durante la sesión, Llancafilo afirmó:

El legislador cuestionó además las críticas de algunos sectores de la oposición:

Recordó que Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta, vetó una ley que proponía el 82% móvil y acusó a diputados kirchneristas de contradicciones, señalando que “dejaron un 211% de inflación en 2023”.

Llancafilo también acompañó la creación de una comisión para analizar una reforma integral del sistema previsional y de la moratoria.

Respecto al desarrollo de la sesión, criticó las primeras horas del debate:

“Se estuvo hablando de un tema que no estaba en el orden del día, como es el caso Libra. Si no son capaces de establecer las autoridades de la Comisión Investigadora, no tiene por qué hacerlo el recinto. Eso es circo mediático”.