Cuenta regresiva en Tribunales: qué hará el Gobierno si la Corte falla contra Cristina Kirchner

Dentro del oficialismo convergen posturas diferenciadas ante la posibilidad de que el Máximo Tribunal confirme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández, en el marco de la denominada Causa Vialidad.

Una fuente con acceso directo al despacho presidencial anticipó que una condena firme contra la exvicepresidenta obligaría a repensar el nombre en evaluación para encabezar la boleta de LLA en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. En ese caso, podrían inclinarse por un perfil “menos competitivo” para disputar ese territorio.

Aunque el Gobierno evita pronunciarse públicamente por orden directa del presidente Javier Milei, en privado algunos funcionarios relativizan el valor político de una eventual condena a la principal figura de la oposición y advierten que sus efectos podrían ser contrapuestos.

Una fuente libertaria citó al sociólogo Émile Durkheim para advertir que “los hechos sociales no son monocausales” y consideró que una condena firme a Cristina Fernández de Kirchner tendrá impactos positivos y negativos para el Gobierno. Por un lado, entienden que la Corte “sacará de juego a la única que tiene votos”; por el otro, prevén que el fallo puede ordenar al peronismo detrás de su figura, esta vez bajo el argumento de la “proscripción”.

No todos dentro de LLA coinciden con esa mirada. Desde el entorno de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y principal estratega electoral del oficialismo, insisten en que el fallo no alterará los planes. “La elección será modelo contra modelo. Cristina no cambia nada”, aseguró un funcionario cercano.

Con tiempo hasta el 19 de julio para oficializar las candidaturas, en Balcarce 50 apuestan a definir los nombres en el último tramo. “No nos va a marcar los tiempos Cristina Kirchner. Primero tenemos que cortejar, escuchar la música y analizar los movimientos”, ironizó otra fuente libertaria.

Mientras tanto, el armador bonaerense Sebastián Pareja sumará este mismo martes un nuevo capítulo en las negociaciones entre LLA y el PRO: se reunirá con Cristian Ritondo, principal interlocutor del partido amarillo, para intentar cerrar un armado conjunto con miras a las elecciones locales del 7 de septiembre.

Desde LLA reconocen que, si la sentencia se confirma y Cristina queda fuera de la competencia, podría reabrirse la discusión estratégica. Sin embargo, por ahora, el plan se mantiene: polarizar con el kirchnerismo y apostar a un perfil fresco que encarne el modelo libertario en las urnas.