Adorni afirmó que Villarruel “no es parte” del proyecto oficialista

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se sumó a las críticas de Javier y Karina Milei contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y aseguró que ella “no es parte” del proyecto oficialista ni “comparte los objetivos” del Gobierno. “Todo el mundo sabe que la Vicepresidenta no es parte del proyecto, de ese norte. El Presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo, así que no hay ninguna novedad con eso”, afirmó este jueves en su habitual conferencia de prensa.

Pese al tono firme de sus declaraciones, Adorni intentó relativizar el impacto institucional de esta tensión. “¿Por qué no se podría gobernar con eso? Hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes. Siempre se le dio demasiado valor a determinadas definiciones sobre la Vicepresidenta, o sobre otras personas... Simplemente no forma parte del Gobierno, de la gestión y del día a día”, sostuvo. En ese marco, definió el vínculo actual con Villarruel como una “relación institucional”.

Las declaraciones del vocero se suman al mensaje publicado en la red social X por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura central del armado libertario, en defensa del senador bonaerense Sebastián Pareja, su principal operador político en la provincia de Buenos Aires. La hermana del Presidente reaccionó ante las críticas internas que Pareja recibió desde sectores libertarios ligados a Santiago Caputo, tras el cierre de listas.

“Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado, está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”, escribió Karina Milei, en un inusual mensaje de tono disciplinador hacia la interna libertaria.

Consultado al respecto, Adorni respaldó sus palabras y aclaró que el mensaje debe leerse en clave partidaria. “Es un tuit partidario, en términos del partido y la conformación de la estructura. Y, en tal caso, si tengo que hacer un análisis, fue un mensaje para todos. Es que los cargos no importan, que quiénes están en una lista, en un puesto, en una función, no importan. Lo que importa, que es lo que ocurre, es que estemos todos juntos en el mismo barco, yendo hacia la misma dirección”, concluyó.