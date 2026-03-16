El Gobierno nacional aprobó un nuevo plan de retiro voluntario destinado a trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el objetivo de avanzar en la reducción de la planta estatal en el marco de las políticas de ajuste y reorganización administrativa. La medida fue oficializada mediante la Resolución 68/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la República Argentina, y forma parte de las políticas impulsadas por la administración del presidente Javier Milei para modernizar el Estado y reducir el gasto público.

El programa se denomina Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) y se basa en el Artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, que establece la posibilidad de finalizar la relación laboral por acuerdo entre ambas partes. Según la normativa, el retiro deberá formalizarse mediante escritura pública o ante una autoridad judicial o administrativa del trabajo, y luego deberá ser presentado ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) para su ratificación y homologación.

El régimen está dirigido a empleados del organismo previsional con al menos dos años de antigüedad, aunque la resolución aclara que la adhesión es completamente voluntaria y que su aprobación quedará sujeta a la evaluación de ANSES.

También se establecieron exclusiones para acceder al programa. No podrán adherirse quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, los que tengan procedimientos disciplinarios en curso, quienes ya iniciaron su trámite jubilatorio o presentaron su renuncia, los mayores de 62 años, ni aquellos que mantengan litigios laborales pendientes, salvo que renuncien a ellos.

El período para adherirse estará abierto hasta el 5 de abril de 2026. En el caso de trabajadores que se encuentren de licencia anual o por maternidad, la firma del acuerdo podrá realizarse una vez finalizado ese período. La resolución también establece que los empleados con cargos sindicales deberán renunciar previamente a su mandato y a la tutela sindical para poder acceder al beneficio, lo cual deberá acreditarse ante la Dirección de Relaciones Sindicales.

Quienes adhieran al plan recibirán una gratificación extraordinaria de egreso, equivalente al 90% del salario por cada año de antigüedad efectiva en ANSES, o fracción mayor a tres meses, calculada sobre los haberes brutos mensuales normales y habituales. El monto tendrá un tope de hasta 24 salarios brutos, y el pago se realizará en una única cuota, hasta un máximo de $80 millones.

En caso de que el monto supere esa cifra, el pago se efectuará en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas, según lo establece la resolución oficial.