En 2026, el ingreso a las residencias médicas en Argentina se realiza bajo un nuevo esquema descentralizado que elimina el tradicional examen único nacional, vigente durante 15 años y que centralizaba el acceso a más de 30 especialidades en hospitales públicos y privados.

Este cambio fue decidido por el Consejo Federal de Salud (COFESA) luego del escándalo de fraude en la evaluación nacional de 2025, cuando se detectó a un aspirante que utilizó anteojos inteligentes para hacer trampa, además de otras irregularidades que motivaron la revisión de 268 casos sospechosos. De ellos, 141 candidatos debieron rendir nuevamente, y ninguno logró superar la prueba, según confirmó Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación.

El nuevo sistema otorga a cada provincia la responsabilidad de organizar sus propios exámenes de ingreso y administrar las becas, con el objetivo de fortalecer la autonomía local y adaptar la formación médica a las demandas sanitarias y geográficas de cada distrito.

En palabras del ministro Lugones, “Solo cada provincia sabe qué tipo de médicos necesita para su población”, destacando la importancia de que los exámenes sean jurisdiccionales.

Cronograma y detalles por jurisdicción

En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud habilitó la inscripción online para el Examen de Residencias del Equipo de Salud (ERES) desde el 20 de marzo hasta el 5 de abril. La evaluación presencial se realizará en la semana del 15 de junio. Se ofrecen 2.400 cupos en 149 hospitales provinciales y municipales, distribuidos en 1.026 unidades de servicios. Además, hay 400 vacantes preasignadas en especialidades estratégicas como neonatología, pediatría, clínica médica, terapia intensiva, psiquiatría infantojuvenil, bioquímica clínica y farmacia.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), más de 3 mil aspirantes ya se registraron para el Concurso de Residencias 2026, con examen el 10 de junio. Participan instituciones públicas y privadas como la Universidad de Buenos Aires, Hospital Italiano, Hospital Alemán y Sanatorio Dr. Julio Méndez. La normativa prohíbe la inscripción a quienes cursan actualmente una residencia pública, salvo quienes estén en el último año y aspiren a una especialización posbásica. También establece un límite de edad, que considera la suma de la edad actual más tres veces la duración de la residencia, que no debe superar los 65 años.

El Ministerio de Salud de la Nación publicó el calendario oficial para el proceso de ingreso nacional, con inscripción del 6 al 17 de abril vía SIGA y evaluaciones del 29 de junio al 10 de julio. Por primera vez, se incorporan entidades privadas y hospitales militares a la oferta, junto con hospitales nacionales y organismos sanitarios destacados como el Hospital Posadas, Garrahan, El Cruce, ANMAT, ANLIS, entre otros.

En Córdoba, la convocatoria para el examen único provincial abrió el 16 de marzo, con más de 310 becas disponibles en conjunto con 38 entidades públicas y privadas. Los interesados tienen plazo hasta el 20 de marzo para postularse.

El nuevo régimen exige que los aspirantes sean egresados de universidades nacionales o extranjeras con títulos convalidados, que cumplan requisitos migratorios y presenten la documentación requerida antes de la adjudicación de cargos. Además, deberán asumir los costos y logística de traslado si la especialidad elegida no se ofrece en su lugar de residencia.

Las autoridades sanitarias indicaron que el escándalo de 2025 no solo afectó la validez del examen sino que también generó un daño ético y riesgo para la salud pública, al permitir el acceso a cargos mediante prácticas fraudulentas. Por eso, el Ministerio de Salud presentó una denuncia penal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal contra los responsables.

Finalmente, el año pasado se cubrió el 81% de las 2.378 vacantes en residencias médicas básicas de Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires. Las especialidades con mayor dificultad para cubrir plazas fueron terapia intensiva, medicina general o de familia, clínica médica y emergentología. En contraste, pediatría mejoró su cobertura al alcanzar un 98% de ocupación.