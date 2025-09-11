Refuerzo sanitario en Neuquén: crean cargos y suman residencias médicas

El gobernador Rolando Figueroa firmó una serie de decretos destinados a reforzar los equipos de salud en distintas regiones de la provincia. La medida incluye la creación de nuevos puestos, traslados por reubicaciones familiares, cambios de funciones e ingresos a residencias médicas, con el fin de garantizar una mejor cobertura en el sistema público.

Durante el anuncio, Figueroa subrayó que existen desafíos pendientes en el área de salud y que es necesario priorizar las acciones que el Estado provincial está en condiciones de concretar. El mandatario remarcó la importancia de sumar más profesionales y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones laborales de quienes ya integran la red sanitaria.

Los decretos contemplan la incorporación de enfermeros, camilleros, licenciados en enfermería, agentes sanitarios, técnicos en diagnóstico por imágenes, licenciados en obstetricia y médicos residentes, entre otros. De esta manera, se busca ampliar los equipos en hospitales y centros de atención de diferentes puntos del territorio neuquino.

Los destinos confirmados incluyen hospitales de Las Ovejas, Chos Malal, Picún Leufú, Villa El Chocón, Zapala, Plottier, Aluminé, el Bouquet Roldán en Neuquén capital, Añelo, Loncopué, Junín de los Andes y Andacollo. La medida se alinea con el objetivo del Ministerio de Salud de retener profesionales y garantizar la continuidad de los servicios en todas las zonas de la provincia.

En paralelo, se oficializó la creación de nueve cargos para el Centro de Día Comunitario de Añelo. Este dispositivo permitirá brindar tratamiento ambulatorio a personas con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático, favoreciendo su permanencia en el entorno comunitario, la autonomía y la inclusión social.

El nuevo Centro de Día se inscribe dentro del Plan Provincial de Salud y responde a normativas nacionales e internacionales que promueven la atención integral y el respeto por los derechos humanos. Con un enfoque integral, intersectorial e interdisciplinario, el espacio incorporará psicólogos, trabajadores sociales, técnicos en acompañamiento terapéutico, operadores territoriales y personal de apoyo, consolidando un avance clave en salud mental comunitaria.