El operativo de salud visual que se lleva adelante en Neuquén permitió la entrega de 831 anteojos a adolescentes en solo una semana. La propuesta está destinada a jóvenes de 12 a 17 años y forma parte de un trabajo conjunto entre la Provincia y Nación para mejorar el acceso a controles oftalmológicos.

La estrategia se apoya en dos colectivos sanitarios móviles que funcionan como laboratorios ópticos. Allí se realizan controles de agudeza visual, se confeccionan los lentes según la receta correspondiente y se entregan en forma inmediata, lo que agiliza la respuesta para los beneficiarios.

Hasta el momento, el programa ya tuvo presencia en Neuquén capital, Chos Malal y también comenzó su recorrido por Zapala. En esta última localidad, durante el inicio del operativo, se concretaron 99 controles oftalmológicos y se entregaron 88 anteojos a adolescentes.

En la ciudad de Neuquén, el operativo se instaló en el Estadio Ruca Che, donde además se sumaron otros dispositivos sanitarios. La presencia del mamógrafo móvil, el odontomóvil y un vacunatorio permitió ampliar la cobertura y ofrecer prestaciones complementarias durante las dos semanas previstas para la actividad.

El cronograma continuará en la Región del Pehuén, la Región Lagos del Sur y nuevamente en la Región Confluencia. En Junín de los Andes los controles se harán el 11 de marzo, en San Martín de los Andes el 12 de marzo y en Villa La Angostura el 13, con atención de 8 a 16 y modalidades de cita previa y demanda espontánea.

El programa nacional “Ver para ser Libres” se suma al dispositivo provincial de salud escolar, que ya venía trabajando en la entrega de lentes para niños más pequeños. De esta manera, Neuquén amplía la cobertura hacia adolescentes y refuerza una política pública orientada a reducir barreras en el acceso a la atención visual.