Finalmente, tal como se había anticipado, el Gobierno Nacional oficializó la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, desde Amnistía Internacional Argentina aseguraron que esta medida "aún no puede considerarse efectiva” y plantearon tanto objeciones legales como sanitarias.

La organización manifestó que la salida del país del ente internacional no respeta el procedimiento constitucional, ya que la decisión debería contar con el aval del Poder Legislativo, es decir pasar por las etapas del Congreso.

En diálogo con el programa Entretiempo, transmitido por AM550, la Subsecretaria de Servicios de Salud de Neuquén, Guadalupe Montero, comentó cómo podría afectar esto a la ciudad.

"Frente a esta decisión del gobierno, esto no impacta en el funcionamiento cotidiano de los hospitales, de los centros de salud, o en las redes de atención de la Provincia, pero igual tenemos que preparar el terreno para trabajar en otras instancias", afirmó.

El papel de la OMS y los próximos desafíos

En cuanto al rol de la OMS, sostuvo que tienen un rol importante en la articulación internacional, como en alertas epidemiológicas, consensos o recomendaciones. "Neuquén es una provincia con amplia experiencia en equipos técnicos formados. No es un impacto directo en lo inmediato, tendremos que ir viendo en el tiempo cómo funcionan estos equipos técnicos", agregó Montero.

La especialista además aclaró que la provisión de medicamentos o por ejemplo de vacunas se hace a través de la Organización Panamericana, es decir que no afecta directamente.

"Lo que nos compete es anticiparnos ante algunas cosas, fortalecer la vigilancia, la calidad de la evidencia, consolidar otros vínculos de cooperación y reforzar la capacidad provincial. Esos van a ser los desafíos", comentó.

Montero sostuvo que, a pesar de la lectura política, los organismos técnicos cumplen un rol fundamental en materia de alertas o información estratégica, "si bien esto no impacta hoy en la atención de la provincia, nos va a poner en alerta de tomar decisiones de cooperación técnica de manera más regional".

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