La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un aumento del 2,9% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se aplicará a partir de abril, siguiendo el índice de inflación oficial medido por el INDEC.

Este ajuste se implementará de manera automática y no requerirá que los beneficiarios realicen trámites adicionales para acceder al nuevo monto. Así, el pago mensual de la AUH subirá de $132.814 en marzo a $136.666 en abril.

Es importante destacar que la AUH no se abona en su totalidad de forma inmediata, ya que el organismo retiene el 20% del beneficio para garantizar el cumplimiento de controles de salud, vacunación y escolaridad mediante la presentación de la Libreta AUH.

El monto con el aumento

Por lo tanto, el pago directo que recibirán las familias será de $109.332 por hijo, mientras que $27.333 quedarán retenidos hasta que se cumplan los requisitos establecidos.

Además de la AUH, muchas familias cuentan con la Tarjeta Alimentar, un beneficio destinado a reforzar el ingreso para la compra de alimentos. Los montos actuales para esta asistencia son: $52.250 para un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más hijos.

Una familia con un hijo, sumando ambos beneficios, puede superar los $161.000 mensuales según los valores actualizados por ANSES.

El aumento también alcanzará otras prestaciones sociales, como la Asignación por Embarazo (AUE), que equipara su valor al de la AUH. En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, se prevé una actualización significativa que llevará el monto bruto a $445.003.