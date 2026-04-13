ANSES abrió la posibilidad para que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) presenten la Libreta correspondiente al año 2026. Este trámite es fundamental para que las familias puedan acceder al 20% del monto mensual que se retuvo durante el período anterior, el cual se libera una vez que se certifica el cumplimiento de controles sanitarios, vacunas y escolaridad de los menores a cargo.

La presentación puede realizarse de forma totalmente digital y sin turno previo a través de la plataforma Mi ANSES, facilitando el acceso y agilizando el proceso para los beneficiarios. El plazo para completar el trámite se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, otorgando un amplio margen para cumplir con este requisito.

¿Qué es la Libreta AUH?

Se trata de un formulario digital que ANSES utiliza para verificar que los niños, niñas y adolescentes beneficiarios hayan cumplido con los controles de salud y educación obligatorios. El organismo retiene automáticamente el 20% del monto mensual de la AUH como mecanismo para asegurar que estos requisitos se cumplan. Una vez presentada la Libreta, ese porcentaje retenido se abona en un solo pago.

Para quienes tienen hijos de hasta 4 años, ANSES implementó un sistema de validación automática mediante un cruce de datos con el Ministerio de Salud, que permite recibir el 100% del monto sin necesidad de presentar la Libreta.

Pasos para presentar la Libreta AUH de forma digital

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social en mi.anses.gob.ar.

Seleccionar la sección "Hijos" y luego "Libreta AUH".

Completar el formulario con la información sobre controles de salud y escolaridad.

Adjuntar la documentación solicitada, como certificados de vacunas o asistencia escolar, si el sistema lo requiere.

Enviar la solicitud para su evaluación.

Guardar el comprobante generado y consultar el estado del trámite en la plataforma.

Una vez aprobado, el 20% retenido se acreditará en la cuenta bancaria del beneficiario en un plazo aproximado de 60 días.

Monto vigente en abril de 2026: La AUH alcanza los $136.666 por hijo tras un aumento del 2,9% según la fórmula de movilidad. Sin embargo, el pago mensual directo que reciben las familias es del 80%, es decir, $109.332,80, mientras que el 20% restante ($27.333,20) permanece retenido hasta la presentación de la Libreta.

Cómo presentar la Libreta AUH 2026 y cobrar el 20% retenido de ANSES

Para los niños de hasta 4 años que cumplen con los controles, ANSES libera automáticamente el pago completo de $136.666. Además, los hogares con hijos de hasta 3 años reciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en abril asciende a $51.547 y se paga junto con la asignación.

El monto acumulado correspondiente al 20% retenido durante 2025 se paga como un complemento adicional al presentar la Libreta, alcanzando los $188.069,40 por menor para quienes cobraron durante todo el año. Para quienes lo recibieron por un período menor, el importe es proporcional.