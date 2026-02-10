La inflación de enero de 2026 en la provincia de Neuquén fue del 2,6%, según el relevamiento de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. El dato se ubicó por debajo del 2,9% informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total del país.

De esta manera, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Neuquén quedó 0,3 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional durante el primer mes del año.

En términos interanuales, la comparación muestra que la inflación nacional alcanzó el 32,4%, mientras que en Neuquén se ubicó en torno al 37,2%.

Los rubros que más aumentaron en Neuquén

De acuerdo con el informe provincial, la división con mayor variación mensual fue Restaurantes y hoteles, que registró un incremento del 5,5% y aportó 0,35 puntos porcentuales al nivel general.

En segundo lugar se ubicó Recreación y cultura, con una suba del 4,2% y una incidencia de 0,31 puntos porcentuales.

Estos aumentos reflejan el impacto de los consumos vinculados al turismo y las actividades recreativas, sectores con peso en la economía provincial durante la temporada estival.

Qué pasó a nivel nacional, según el INDEC

A nivel país, el INDEC informó que la división con mayor incremento en enero fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba del 4,7%. Le siguió Restaurantes y hoteles, con un avance del 4,1%.

En contraste, Educación registró un aumento del 0,6%, mientras que Prendas de vestir y calzado mostró una baja del 0,5%.

Por tipo de precios, el organismo nacional detalló que:

Los Estacionales aumentaron 5,7%.

El IPC núcleo avanzó 2,6%.

Los precios Regulados subieron 2,4%.

El comportamiento del índice estuvo atravesado por el debate en torno a la postergación de la nueva metodología de cálculo del IPC, que contempla una actualización de la canasta de consumo y mayor ponderación de los servicios.