Rosario se convirtió en un escenario clave para la acción climática global al celebrar su primera Semana del Clima, un evento organizado por la Fundación Nueva Generación Argentina y la Municipalidad de Rosario en el marco del 35º aniversario de la fundación.

La ciudad, situada en una región agroproductiva de gran relevancia mundial y con un puerto internacional, se destacó también por su perfil académico, cultural e industrial. La Semana del Clima tuvo como objetivos centrales incorporar la perspectiva regional en la agenda climática global, fomentar el diálogo entre sectores tradicionalmente distanciados y promover soluciones para la adaptación y mitigación del cambio climático.

La Estación Fluvial de Rosario fue el epicentro de las actividades, que incluyeron más de 60 conferencias con la participación de más de 200 oradores provenientes de 14 países. Además, 80 organizaciones participaron para construir un espacio de diálogo intersectorial que reunió a la sociedad civil, empresas, sindicatos, universidades y académicos, dejando atrás viejas tensiones entre el campo y el ambiente.

El intendente Pablo Javkin y otros mandatarios firmaron la "Declaración de la Semana del Clima de Rosario", en la que expresaron preocupación por los impactos del cambio climático en Argentina, como sequías, tormentas extremas, olas de calor y condiciones propicias para incendios forestales.

El cambio climático un tema que Argentina no está afuera

Este evento se integró al calendario oficial previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). Brasil. La COP30 se centrará en la adaptación al cambio climático, financiamiento climático y transición justa, temas que también marcaron la agenda de Rosario para fortalecer el vínculo entre la acción global y las realidades locales.

Durante la semana se abordaron temas clave como los mercados de carbono, seguros climáticos, financiamiento bancario, el rol sindical en la transición justa y la importancia del periodismo frente al cambio climático. Participaron empresas como Sancor Seguros y La Segunda, representantes de bancos como Galicia, Coinag y el Banco Municipal de Rosario, así como sindicatos y periodistas destacados, incluyendo a Laura Rocha, presidenta de la Asociación Periodistas por el Planeta.

El debate sobre la transición energética justa contó con expertos como Verónica Geese de la Secretaría de Energía de Santa Fe, Agustín Torroba del IICA, Luciano Caratori de High Level Climate Champions y Federico Pucciarello de la Cámara Santafesina de Energías Renovables. La adaptación al cambio climático también fue foco, con exposiciones sobre agricultura y ganadería a cargo de Manuel Jaramillo, Cristian Feldkamp y Marcelo Torres, entre otros.

Un momento destacado fue el Diálogo Climático Subnacional con la participación del Ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, y la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Roha Hojman, fortaleciendo la cooperación entre provincias. Además, participaron actores empresariales como Motores Czerweny, FISFE, la Cámara Empresaria de Ambiente y Sostenibilidad, la Cámara de Comercio Suizo-Argentina y CAME.

La presencia del Embajador de Brasil en Argentina simbolizó la importancia de la COP30 para la diplomacia climática regional. Organismos internacionales como la Agencia Francesa de Desarrollo, la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo también estuvieron presentes, junto con ONGs ambientales y representantes de universidades públicas y privadas que aportaron conocimiento científico y propuestas concretas.

El sector agroindustrial mostró su compromiso con la sostenibilidad a través de la participación de CREA, Aapresid, la Federación Agraria y la Sociedad Rural de Rosario, demostrando que la producción y la protección ambiental pueden coexistir y dialogar.

El movimiento sindical contó con la representación de gremios nacionales e internacionales, incluyendo al secretario de Relaciones Internacionales de la CUT de Brasil, reforzando el camino hacia acuerdos laborales en la transición climática.

En paralelo, del 19 al 21 de agosto se desarrolló la Cumbre Panamericana de Biocombustibles Líquidos, organizada por la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos y el IICA, con apoyo local. Líderes gubernamentales, sector privado, académicos y sociedad civil de varios países debatieron el presente y futuro de los biocombustibles y los combustibles sostenibles de aviación (SAF), consolidando a Rosario como un centro estratégico para estos temas en América.

Durante la cumbre, el IICA firmó una declaración para promover marcos regulatorios armonizados, cadenas agrícolas sostenibles, financiamiento multilateral y cooperación intergubernamental con el objetivo de alcanzar emisiones netas cero en el transporte aéreo para 2050.

Semana del Clima en Rosario fortalece diálogo global rumbo a la COP30

Un anuncio destacado fue el proyecto Santa Fe Bio, una inversión de 400 millones de dólares conjunta entre YPF S.A. y Essential Energy para reconvertir la biorefinería de San Lorenzo. Se espera generar mil empleos en los próximos tres años y más de 250 puestos estables una vez que la planta esté operativa, fortaleciendo la producción de biodiesel y combustibles sostenibles en la región.

La primera Semana del Clima de Rosario evidenció que la acción frente al cambio climático es una responsabilidad compartida entre gobiernos, empresas, sindicatos, universidades, ONGs, organismos internacionales y jóvenes, posicionando a la ciudad como un actor clave en la agenda climática global rumbo a la COP30.