Viernes 14 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Brasil en el impulso de salud

Brasil lanza el primer plan mundial de adaptación climática centrado en la salud en la COP30

El Plan de Acción de Salud de Belém busca fortalecer los sistemas sanitarios ante el cambio climático, con un enfoque en las poblaciones vulnerables y una estrategia global de colaboración.

Por Redacción

Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 11:17
Brasil impulsa plan global de salud y cambio climático

Durante la COP30 celebrada en Belém, Brasil presentó el primer plan mundial dedicado exclusivamente a la adaptación climática en el ámbito de la salud, denominado Plan de Acción de Salud de Belém. Este proyecto propone una serie de medidas orientadas a robustecer los sistemas sanitarios nacionales frente a los impactos provocados por el cambio climático, poniendo especial atención en las comunidades más vulnerables.

El ministro de Salud, Alexandre Padilha, resaltó la importancia de esta iniciativa y destacó que el presidente Lula da Silva ha encargado que esta cumbre sea una "conferencia de implementación y verdad", subrayando la urgencia de avanzar desde la reflexión hacia acciones concretas y coordinadas para adaptarse y enfrentar los desafíos climáticos.

Los planes de desarrollo

El plan fue desarrollado en cooperación con los gobiernos de Reino Unido, Egipto, Azerbaiyán y Emiratos Árabes Unidos, y se estructura en tres ejes principales: la monitorización constante de datos relacionados con clima y salud, la construcción de infraestructuras sanitarias resistentes a desastres naturales y la garantía de atención médica continua a las poblaciones más expuestas a los efectos del cambio climático.

Para llevar adelante estas acciones, Brasil contará con recursos provenientes de su presupuesto nacional y buscará complementar la financiación mediante aportes privados y multilaterales. Con esta estrategia, el país pretende colocar la salud humana en el centro de la agenda climática internacional y fomentar respuestas integrales y coordinadas frente a la crisis climática y sanitaria que atraviesa el mundo.

